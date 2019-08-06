Malatyaspor Partizan maçına kilitlendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMalatyaspor Partizan maçına kilitlendi
GeriFutbol Malatyaspor Partizan maçına kilitlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
06.08.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Malatyaspor Partizan maçına kilitlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatyaspor Partizan maçına kilitlendi

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Partizan maçına ilişkin değerlendirmesinde, “Bu tur ilk tura göre daha zor geçecek. Partizan takımı daha dengeli bir takım. Tek hedefimiz var, gruplara kalmak” dedi. 

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 22.00’de deplasmanda Partizan ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, hazırlıklarının Türkiye ayağını tamamladı. Başakşehir Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Malatya ekibinde eksik oyuncu bulunmazken, yeni transfer Tunuslu Ghaylen Chaaleli’nin de fiziki olarak on birde oynayacak durumda olduğu belirtiliyor. 

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yapılan taktik antrenmanda ilk on birde değişikliğe giderek, Gökhan ve Hadebe’ye görev verdiği gözlendi. 

Kritik mücadele öncesi takımdaki son durumu değerlendiren Sportif Direktör Ali Ravcı, ilk maçta Belgrad’dan avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi. Hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu belirten Ravcı, “Yeni Malatyaspor olarak Avrupa’da ilk kez mücadele ediyor olmamıza rağmen hiçbir yabancılık çekmedik. Tabi bu tur ilk tura göre daha zor geçecek. Partizan takımı daha dengeli bir takım. Nasıl bir rakiple karşılaşacağımızın bilincindeyiz. Tek hedefimiz var, gruplara kalmak. Diğer turu düşünmek için henüz erken. Öncelikle Belgrad’dan avantajlı bir skorla dönmemiz gerekiyor” diye konuştu. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Malatyaspor Partizan maçına kilitlendi

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Erkan Sözeri: "Menemenspor karşılaşmasında tribünleri dolduralım"
Malatyaspor Partizan maçına kilitlendi
TBF ile TOTAL Oil Türkiye arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı