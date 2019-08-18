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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.08.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Malatyaspor- Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Malatyaspor- Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Malatyaspor- Başakşehir maçı için geri sayım devam ediyor. Yeni Malatyaspor, 2019-2020'nin ilk maçında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Medipol Başakşehir, 34 haftalık maratonu deplasmanda Kasımpaşa maçıyla noktalayacak. Peki, Malatyaspor- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Teknik direktör Sergen Yalçın ve takımı Süper Lig'de ilk maçını Medipol Başakşehir ile oynayacak. Geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılan Medipol Başakşehir, Malatya ekibine konuk olacak. Sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Issam Chebake ile kırmızı kart cezaları bulunan Arturo Mina ve Mustafa Akbaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymeyecek. Peki, Malatyaspor- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir, 18 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te Yeni Malatya Stadı’nda karşılaşacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Futbolseverler müsabakayı Bein Sports2 ekranlarından izleyebilecekler.

Medipol Başakşehir'de 'yeni vizyon, aynı hedef'

"Yeni vizyon, aynı hedef" sloganıyla sezona giren Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk takımın başına getirildi.

Avcı, Beşiktaş'ın başına geçerken, iki sezondur son haftaya kadar kovalanan şampiyonluk Okan Buruk ile yakalanmaya çalışılacak.

Kadroya 8 takviye

Geçen sezonu 67 puanla 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Crivelli, Okechukwu Azubuike, Miguel Vieira, Carlos Ponck, Aziz Eraltay, Muhammet Demir ve Furkan Soyalp'i kadrosuna dahil etti. Kulüp, Joseph Attamah'ı kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderdi.

Sözleşmeleri sona eren kaptan Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Serdar Taşçı, Fedor Kudriashov ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de, Alparslan Erdem'in de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sezonu erken açtı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan Medipol Başakşehir, sezonu erken açan takımlardan oldu.

Turuncu-lacivertliler, bu turda Yunan ekibi Olympiakos ile sahasında oynadığı ilk maçı 1-0, rövanşı da 2-0 kaybetti. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasından devam edecek.

 



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