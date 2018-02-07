Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Gilberto ve Ertaç, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Takımın yeni transferi 28 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Gilberto, burada olduğu için çok mutlu olduğunu veçok iyi şeyler yapacağına inandığını belirtti. Çok kısa süre içerisinde Malatya’ye geldiğini dile getiren Gilberto,bazı şeyleri söylemekiçin çok erken olduğunu belirterek,"Takım içerisinde iyi bir arkadaşlık görüyorum. Herkesin antrenmanda çok hırslı, azimli olduğunu görüyorum buda beni mutlu ediyor. Tam bana uygun, benim stilime uygun bir şey. Takıma bakıyorum uzun zamandır, 2 gol atamadığını görüyoruz, görüyorum buna baktım. Herhalde bunun için buraya geldim. Takımda çok büyük oyuncular var. Hep beraber iyi işler yapacağız. Bende gollerimle kendimi göstereceğim. Tabii ki ben kendimi hem hazır hissediyorum hem hazırlamaya devam ediyorum kendimi. Bu sonuçta hocamızın kararı bu görevi verirse ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım" açıklamasını yaptı.



ERTAÇ ÖZBİR: "KASIMPAŞA’DAN DAHA İYİ OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"



Takımın kalecisi Ertaç Özbir dehaftalardır iyi giden performanslarının olduğunu ifade ederek, "4 haftadır yenilmezlik serüvenimiz var. Bu süreçte 10 puan topladık" dedi.



Antalyaspor maçına kadar iyi gittiklerini, belirten Ertaç şunları söyledi: "Maça biraz şansız başladık, penaltıdan sonra aslında 1-1’i de yakaladık. Sonrasında birde üstüne 10 kişi kalınca tabii bu bizim gardımızı biraz daha düşürdü. Antalyaspor zaten düşmemeye oynayan bir ekip onlar da varlarını yoklarını ortaya koydular, biz de aynı şekilde. Provokasyona geldik, normalde düşmememiz gereken duruma düştük ve 10 kişi kaldık. Onun sonucunda da mağlup olduk. Aslında oradan puan veya puanlarla da dönebilirdik. Bu bizim açımızdan şansızlık oldu, ders çıkaracağız bundan. Önümüzdeki maçlarda daha akıllıca davranmak zorundayız. Süper Lig’de forma giymek çok farklı bir duygu, çalışmak lazım devamlı, hep formunu zirvede tutman lazım kidaha iyi yerlerde olmak için. Fabien’de geldi onunla beraber birbirimizi çalıştırıyoruz.Obeni zorluyor ben onu zorluyorum. Forma şansı tabii bana denk geldi, hocamız öyle bir karar verdi. Bende elimde geldiğince bu forma şansını değerlendirmeye çalışıyorum. Birkaç takımla beraber en az gol yiyen takımlardan biriyiz. Aslında sadece benimle alakalıda değil, takım olarak iyi bir defans yapıyoruz veya iyi bir takım olarak, iyi bir hücum yapıyoruz. Sadece bireysel başarısaymamak lazım. Kasımpaşa benim eski takımımonlar da iyi bir ekip, belki bulundukları sıralama pek fazla onların oynadığı futbolla bağdaşmıyor ama bizim onlardan daha iyi ekip olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah bu maçta elimizden gelen çabayı gösterip, Kasımpaşa maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz."