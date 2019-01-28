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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
28.01.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Malatyaspor, Kamara'dan haber bekliyor!

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Malatyaspor, Kamara'dan haber bekliyor!

Spor Toto Süper Lig ekibi E.Yeni Malatyaspor, Fulham’ın santraforu Aboubakar Kamara için beklemeye geçti.

Sarı kırmızılı yönetim, Kamara ile her konuda anlaşma sağlarken, kulübüyle olan pürüzün henüz giderilememiş olması nedeniyle transfer şuana kadar gerçekleşmedi.

E.Yeni Malatyaspor’un transfer etmek istediği Aboubakar Kamara ile ilgili yönetim beklemeye geçti. E.Yeni Malatyaspor’da kulüp başkanı Adil Gevrek ve transfer komitesi üyeleri geçtiğimiz günlerde Fulham’ın santraforu Aboubakar Kamara’nın transferini bitirmek için İngiltere’ye gitmişti.

Kamara ile her konuda anlaşma sağlayan sarı kırmızılı yönetim, Fulham’ın oyuncuyu İngiltere Championship’ten bir takıma göndermek istemesi üzerine son teklifini sundu ve transferde beklemeye geçti.

Fulham, santrafor Aboubakar Kamara’nın İngiltere Premier Lig’den teklif veren kulüplerle, E.Yeni Malatyaspor’a girmesini isterken, Kamara ise E.Yeni Malatyaspor’a gelmek istiyor. Bu noktada E.Yeni Malatyaspor kulübü, Kamara ile anlaşma sağlasa da, transfer tamamlanamadı.

İngiltere ekibi Aboubakar Kamara’yı kadro dışı bırakırken, E.Yeni Malatyaspor yönetimi ise Fulham kulübünün vereceği son kararı bekliyor. Sarı kırmızılı takım, Kamara’nın transferinde olumsuz bir yanıt almaları halinde başka bir yabancı santrfor ile anlaşmayı planlıyor.

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