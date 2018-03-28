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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.03.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

Malatyaspor galibiyete odaklandı

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Malatyaspor galibiyete odaklandı

Evkur Yeni Malatyaspor'un sağ kanat oyuncusu Michael Pereira ve kaleci Ertaç Özbir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk edecekleri Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Pereira, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.
Ligdeki durumları açısından Gençlerbirliği maçının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Pereira, şunları kaydetti:


"Bundan sonraki süreçte bütün maçlar birbirinden zorlu olacak. Ama sezonu rahat mı bitireceğiz, yoksa zor mu bitireceğiz onu bu maç belirleyecek. Bu yüzden sezonun en önemli maçına çıkacağız. Bu maçın hem kulübün geleceği için hem de bizim hayallerimiz için çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Bütün oyuncular da bunun farkında. Herkes antrenmanda bütün ciddiyetiyle maça hazırlanıyor."

Maç Sonucu Bahsini Seç



Kaleci Ertaç: "Ligin en zorlu maçlarından birisi olacak"

Kaleci Ertaç Özbir ise kaybettikleri Trabzonspor maçında hem kendisinin hem de takımın kötü gününde olduğunu ifade etti.

Bundan sonraki maçlarda daha iyi günler yaşayacaklarını ve Gençlerbirliği karşısında kazanmak istediklerini anlatan Ertaç, "Gençlerbirliği maçı, ligin en zorlu maçlarından birisi olacak. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gençlerbirliği karşısında da sahaya mutlak galibiyet için çıkacağız. Umarım kazanan taraf biz olacağız." diye konuştu.

Milli takım aday kadrosuna çağrılmadığı için herhangi bir kırgınlığının olmadığını aktaran Ertaç, çalışmalarını aynı şekilde sürdürüp başka bir zaman aday kadroya çağrılmayı bekleyeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Malatya ekibi düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı antrenmanı dar alanda kısa pas ve top kapma çalışması ve çift kale maç yaparak tamamladı.


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