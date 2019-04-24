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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.04.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Malatyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

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Malatyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

"Akhisarspor-Ümraniyespor" maçında Cüneyt Çakır, "Yeni Malatyaspor-Galatasaray" maçında ise Abdulkadir Bitigen, VAR görevini üstlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam ve yarın oynanacak olan yarı final mücadeleleri sonrası final biletlerinin sahipleri belli olacak.

İlk maçı İstanbul deplasmanında 1-0 kazanan Akhisarspor, bu akşam sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek. 20.00’de başlayacak mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Cüneyt Çakır olacak. AVAR’da ise Bahattin Duran görev yapacak.

Galatasaray ise golsüz eşitlikle tamamlanan ilk maçın rövanşında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. 20.00’de Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak olan mücadelede Alper Ulusoy orta hakem olacak. Rövanşın VAR hakemi ise Abdulkadir Bitigen olarak belirlendi. AVAR’da da Ali Şanslan görev alacak.

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Malatyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

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