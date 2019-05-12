Malatyaspor, Erzurumspor'u ateşe attı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMalatyaspor, Erzurumspor'u ateşe attı
GeriFutbol Malatyaspor, Erzurumspor'u ateşe attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
12.05.2019 - 21:00, Son Güncelleme:

Malatyaspor, Erzurumspor'u ateşe attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Malatyaspor, Erzurumspor'u ateşe attı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, kümede kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla 32 puanda kalan Erzurumspor, 17. sırada yer aldı. Malatyaspor ise 47 puanla 5. sırada yer buldu.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:

4. dakikada sol kanattan Tshabalala'nın pasıyla kale sahası içerisinde buluşan Eduok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

16. dakikada Sunu'nun sol kanattan yaptığı ortayla ceza sahası içerisinde buluşan Eduok'un vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta gitti.

22. dakikada Kamara'nın ceza sahası içerisindeki pasıyla buluşan Bifouma'nın kale sahası üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

28. dakikada sağ kanatan Mina'nın ortasında Bifouma kale sahası üzerinde topla buluştu. Bifouma'nın vuruşunda kaleci Sehic'ten dönden topu savunma kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

47. dakikada Opseth'in ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi. 

50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Chebake'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde düzgün vuruş yapan Aleksic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0 

52. dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Sunu ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Taylan Antalyalı'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşla ceza sahası içerisinde buluşan Sunu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR odasından gelen uyarı sonrasında Sunu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 

62. dakika ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Aleksic'in ceza sahası dışından pasıyla buluşan Bifouma'nın bekletmeden vuruşu kaleci Sehic'ten döndü. Kaleciden dönen topu tamamlayan Bifouma, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-0 

70. dakika Bifouma'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Adem Büyük'ün vuruşu direkten döndü. Bifouma'nın tamamladığı top savunmaya çarparak kornere çıktı. 

75. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı bire indirdi. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad Muhammed, kaleci Ertaç Özbir'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1 

90 4. dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Kamara'nın ceza sahası içerinde verdiği pasla buluşan Ömer Şişmanoğlu kaleci Sehic'in sağından topu ağlara yolladı: 3-1 

90 8 dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Lokman Gör ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Leo'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Lokman'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR merkezinden gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı. 

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

Malatyaspor, Erzurumsporu ateşe attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu şoku

Malatyaspor, Erzurumspor'u ateşe attı

Cenk Tosun 3. golünü attı

Kadın futbolunda şampiyon Beşiktaş