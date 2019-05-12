Malatyaspor, Erzurumspor'u ateşe attı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, kümede kalma mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla 32 puanda kalan Erzurumspor, 17. sırada yer aldı. Malatyaspor ise 47 puanla 5. sırada yer buldu.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:
4. dakikada sol kanattan Tshabalala'nın pasıyla kale sahası içerisinde buluşan Eduok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
16. dakikada Sunu'nun sol kanattan yaptığı ortayla ceza sahası içerisinde buluşan Eduok'un vuruşunda top kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta gitti.
22. dakikada Kamara'nın ceza sahası içerisindeki pasıyla buluşan Bifouma'nın kale sahası üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
28. dakikada sağ kanatan Mina'nın ortasında Bifouma kale sahası üzerinde topla buluştu. Bifouma'nın vuruşunda kaleci Sehic'ten dönden topu savunma kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
47. dakikada Opseth'in ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşu kaleci Ertaç Özbir kornere çeldi.
50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Chebake'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde düzgün vuruş yapan Aleksic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
52. dakika Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Sunu ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Taylan Antalyalı'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşla ceza sahası içerisinde buluşan Sunu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR odasından gelen uyarı sonrasında Sunu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
62. dakika ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Aleksic'in ceza sahası dışından pasıyla buluşan Bifouma'nın bekletmeden vuruşu kaleci Sehic'ten döndü. Kaleciden dönen topu tamamlayan Bifouma, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-0
70. dakika Bifouma'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Adem Büyük'ün vuruşu direkten döndü. Bifouma'nın tamamladığı top savunmaya çarparak kornere çıktı.
75. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı bire indirdi. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashad Muhammed, kaleci Ertaç Özbir'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
90 4. dakikada ev sahibi ekip farkı tekrar ikiye çıkardı. Kamara'nın ceza sahası içerinde verdiği pasla buluşan Ömer Şişmanoğlu kaleci Sehic'in sağından topu ağlara yolladı: 3-1
90 8 dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Lokman Gör ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Leo'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Lokman'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu VAR merkezinden gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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