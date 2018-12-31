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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
31.12.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Malatyaspor çarşamba günü topbaşı yapacak

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Malatyaspor çarşamba günü topbaşı yapacak

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı 29 puanla üçüncü sırada tamamlayan E.Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için 2 Ocak Çarşamba günü Antalya’da toplanacak.

Ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 29 puan toplayarak, ilk yarıyı averajla üçüncü sırada tamamladı.İlk yarıda oynadığı 17 müsabakada 26 gol atan ve kalesinde 16 gol gören sarı kırmızılılar, ligde konuk ettiği Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’u yenerek dikkatleri üzerine çekti. Malatya temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna devam ediyor.

E. Yeni Malatyaspor, adını son 16 takım içerisine yazdırmayı başardı. Sarı kırmızılılar, son 16 turu kura çekiminde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile eşleşti. Ligin ilk yarısında hem lig hem de kupada yoluna doludizgin devam eden E.Yeni Malatyaspor’da gözler ikinci yarıya çevrildi. Sarı-kırmızılı takım 2 Ocak’ta Antalya’da toplanarak, ikinci yarı hazırlıklarının startını verecek. Kamp çalışmaları 10 gün sürecek.
Yılbaşı sonrası sarı kırmızılı takımda izinler sona erecek ve takım 2 Ocak’ta Antalya’da toplanacak. 8-12 Ocak tarihleri arasında hazırlık karşılaşmaları oynamayı planlayan sarı kırmızılıların devre arası kamp çalışmaları kapsamında en az 2 hazırlık karşılaşması oynamayı planladığı öğrenildi.

Antalya’daki kamp çalışmaları 13 Ocak’ta tamamlayarak Malatya’ya dönecek olan sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile sahasında karşılaşacak ve ardından Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında evinde İzmir ekibi Göztepe’yi konuk edecek.

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