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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.05.2019 - 19:39, Son Güncelleme:

"Malatya'dan 3 puanla dönersek Fenerbahçe..."

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"Malatya'dan 3 puanla dönersek Fenerbahçe..."

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Lokman Gör, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynayacakları Evkur Yeni Malatyasporkarşılaşmasından galip gelmek istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yapan deneyimli defans oyuncusu Lokman Gör, hafta sonu Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatarak, "Bu hafta bizim için çok önemli. Malatya'dan alacağımız 3 puanla içeride oynayacağımız Fenerbahçe maçıyla final yapmış olacağız." dedi. 

Alt sıralardaki diğer takımlar için de çok kritik haftalara girildiğini dile getiren Gör, şunları kaydetti:

"Bizim dışımızda Göztepe'nin maçı var ve o maçta onlar için çok önemli. Oradan gelecek olumsuz bir sonuç bizleri daha çok mutlu edecek ama kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. Sonraki hafta Bursaspor-Göztepe maçı var ve ortam iyice kızıştı. Ligde kalma adına hedeflediğimiz yerde ligi bitirmeyi umut ediyoruz. Sezon bitince bu büyük camiaya bu hediyeyi vermek istiyoruz."
Gör, sakatlığı nedeniyle geçen iki maçta oynayamadığını ve durumunun düzeldiğini belirterek, "Sakatlığım döneminde iki hafta kazandık ve takım şu anda çok büyük bir ivme yakaladı. Ben de bu ivmeyi bozmak istemedim. Çünkü biz aileyiz ve onlar kazanınca hepimizi kazanıyoruz. Son haftalara geldiğimiz bu zamanda oynamamak çok da önemli değil. Birlik içinde olduğumuz zaman başarı kaçınılmaz oluyor." ifadelerini kullandı.

Antalyalı: "Bu yarış son ana kadar devam edecek"

Deneyimli orta saha oyuncu Taylan Antalyalı da son haftalara girildiğini, bu dönemde alt sıralarda mücadele eden takımların ciddi yarış içinde olduğunu söyledi.  Söz konusu bu yarışın devam ettiğini dile getiren Antalyalı, şöyle konuştu:

"Kümede kalma adına alt sıralarda ciddi anlamada yarış var. Biz de performansımızı artırdık ama rakiplerimizde geçen hafta kazandı. Bu yarış son ana kadar devam edecek gibi görünüyor. Şu anda iyi durumdayız ve Malatya deplasmanından 3 puanla dönersek Fenerbahçe maçına daha rahat bir şekilde çıkarız."

Antalyalı, ligde kalmaları halinde gelecek sezona daha iyi hazırlanacaklarını dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu sene ligde kalırsak seneye daha büyük işler yaparız diye düşünüyorum. Özellikle büyük takımlar bu sene çok puan kaybetti ve ligin dengesi bu açıdan değişti. Yukarıda şampiyonun kimin olacağı tıpkı alt sıralarda kim düşecek kim kalacak gibi son haftaya kadar belli olmayacak gibi duruyor."

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