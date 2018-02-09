Malatya'da puanlar paylaşıldı
Süper Lig'in 21. haftasının açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Ev sahibi takım 4. dakikada Arturo Mina'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Trezeguet 7. dakikada eşitliği sağladı. Yeni Malatyaspor 27 puana, Kasımpaşa ise 26 puana yükseldi. Malatya ekibi, Antalyaspor yenilgisinden sonra üst üste 2 hafta puan kaybetti. Kasımpaşa ligde bir sonraki hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Bursaspor deplasmanına gidecek.
Stat: Malatya
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu , Baki Tuncay Akkın Murat Ergin Gözütok
E.Y. Malatyaspor: Ertaç , Pereira (Mustafa dk. 81 ?), Murat Yıldırım , Eren Tozlu , Azubuike (Rahman Buğra dk. 66 ), Sadık , Sincere , Cissokho , Aytaç Kara , Mina , Denıng (Gilberto dk. 46 )
Yedekler: Farnolle, Dorıa, Gökhan, Barazite, Berk, Diallo
Teknik Direktör: Erol Bulut
Kasımpaşa: Ramazan , Omeruo , Sadıku , Hassan , Pavelka , Eduok (İlhan Depe dk. 61 ), Ben Youssef , Mensah (Ahmed Ildız dk. 90 ?), Mbaye (Koita dk. 70 ), Veysel , Popov
Yedekler: Eray, Etoundı, Murıllo, Hasan Bilal, Onur Ural, Hakan Demir, Burak Turan
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Mina (dk. 4) (Evkur Yeni Malatyaspor), Hassan (dk. 8) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Hassan, Popov, Eduok (Kasımpaşa), Mina, Eren Tozlu (E.Y. Malatyaspor
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
4. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Mina meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
8. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan İbrahim Hassan defansı çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu. 1-1
31. dakikada ceza sahasına gönderilen pasta top Pevelka’nın önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak Ertaç’ın kucağında kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Azubuike’nin ara pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Gilberto’nun şutunu kaleci kornere çeldi.
49. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Gilberto şutunu çekti, meşin yuvarlağı kaleci parmakları ile kornere gönderdi.
75. dakikada Rahman’ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Pereira ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top auta çıktı.
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