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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Galatasaray'a Serdar Aziz'den iyi haber!

Futbol
09.02.2018 - 20:13, Son Güncelleme:

Malatya'da puanlar paylaşıldı

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Süper Lig'in 21. haftasının açılış mücadelesinde Yeni Malatyaspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Ev sahibi takım 4. dakikada Arturo Mina'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Trezeguet 7. dakikada eşitliği sağladı. Yeni Malatyaspor 27 puana, Kasımpaşa ise 26 puana yükseldi. Malatya ekibi, Antalyaspor yenilgisinden sonra üst üste 2 hafta puan kaybetti. Kasımpaşa ligde bir sonraki hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Bursaspor deplasmanına gidecek.

Stat: Malatya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu , Baki Tuncay Akkın Murat Ergin Gözütok

E.Y. Malatyaspor: Ertaç , Pereira (Mustafa dk. 81 ?), Murat Yıldırım , Eren Tozlu , Azubuike (Rahman Buğra dk. 66 ), Sadık , Sincere , Cissokho , Aytaç Kara , Mina , Denıng (Gilberto dk. 46 )

Yedekler: Farnolle, Dorıa, Gökhan, Barazite, Berk, Diallo

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kasımpaşa: Ramazan , Omeruo , Sadıku , Hassan , Pavelka , Eduok (İlhan Depe dk. 61 ), Ben Youssef , Mensah (Ahmed Ildız dk. 90 ?), Mbaye (Koita dk. 70 ), Veysel , Popov
Yedekler: Eray, Etoundı, Murıllo, Hasan Bilal, Onur Ural, Hakan Demir, Burak Turan

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Mina (dk. 4) (Evkur Yeni Malatyaspor), Hassan (dk. 8) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Hassan, Popov, Eduok (Kasımpaşa), Mina, Eren Tozlu (E.Y. Malatyaspor

Malatyada puanlar paylaşıldı

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

4. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Mina meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

8. dakikada sağ kanattan yapılan ortada topla buluşan İbrahim Hassan defansı çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu. 1-1

31. dakikada ceza sahasına gönderilen pasta top Pevelka’nın önünde kaldı, onun vuruşunda meşin yuvarlak Ertaç’ın kucağında kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Azubuike’nin ara pasında sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Gilberto’nun şutunu kaleci kornere çeldi.

49. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Gilberto şutunu çekti, meşin yuvarlağı kaleci parmakları ile kornere gönderdi.

75. dakikada Rahman’ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Pereira ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top auta çıktı.

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