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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.02.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Malatya'da kazanan yok!

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Malatya'da kazanan yok!

Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candan Elbil

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle- Guilherme, Ömer (Dk.68 Eren), Murat Yıldırım (Dk.46 Robin), Donalt, Aleksic, Murat Akça, Chebake (Dk.84 Barış), Mina, Bülent, Bifouma

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung- Lopes, Şamil, Hasan (Dk.84 Varela), Umut, Deniz, Artem (Dk.81 Oleksandr), Chery (Dk.90 Levent), Sapunaru, Kanak, Atilla

GOLLER: Dk.19 Aleksic (Yeni Malatyaspor) Dk.14 Kravets (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Lopes, Deniz, Atilla (Kayserispor)

14'üncü dakikada sağ kanada atılan uzun topa hareketlenen Deniz, topu kontrol edip sağ kanattan ceza sahası içerisine ortaladı. İyi yükselen Artem Kravets sol köşeye düzgün bir kafa vuruşu yaparak topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

19'uncu dakikada ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Danijel Aleksic yaklaşık 25 metreden sert vurdu. Onun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

25'inci dakikada Bülent, ceza sahası ön çizgisi sol çaprazdan sert vurdu, top az farkla yandan dışarı çıktı.

28'inci dakikada Tjaronn Chery, ceza alanına girmeden yayın sağından şutunu çekti, topu kaleci Farnolle topu tek hamle de kontrol etti.

33'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aleksic, sert vurdu, top ağlarla buluştu. Kayserisporlu futbolcuların itirazıyla hakem Mete Kalkavan, 'Video Yardımcı Hakem (VAR)' sistemesiyle Guilherme ofsayt konumunda olduğu için gol geçersiz sayıldı.

53'üncü dakikada Chebake, sağ kanattan ceza alanına girerek, kaleciyi de geçti, boşta kalan topa Bifouma penaltı noktasından vurdu, Kayserispor'lu futbolculara çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

75'inci dakikada Aleksic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu arka çizgiye doğru ortaladı, Donald'ın yerden vurduğu sert vuruşunda topu Silviu Lung bacaklarıyla topu çeldi.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Malatyada kazanan yok

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