Malatya'da gol yağmuru! Bursaspor'dan ilk...

Evkur Yeni Malatyaspor ile Bursaspor ligin 5. haftasında karşılaştı. Bursaspor, Malatyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Bursaspor oldu. 12. dakikada William Troost-Ekong attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının bitimine dakikalar kala Bursaspor'da sahneye Pablo Batalla çıktı. Başarılı futbolcu Badu'nun asistind topu ağlara gönderdi ve skoru2-0 yaptı. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da Bursaspor etkili oyununu sürdürdü. Dakikalar 48'i gösterdiğinde Ekong kendisinin 2, takımın 3. golünü kaydetti. Bogdan Stancu 63. dakikada attığı golle durumu 4-0 yaptı. Bu dakikalardan sonra ev sahibinin atakları sıklaştı. Boutaib 76. dakikada attığı golle aradaki farkı 3'e indirdi. Bu golden 4 dakika sonra Emanuel Dening topu ağlara gönderdi ve maç 4-2'ye geldi. Ev sahibi ekip üst üste ataklar yakaladı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka Bursaspor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi. Bursaspor puanını 9'a çıkarırken, Yeni Malatyaspor 4 puanda kaldı. Bursaspor bu galibiyetle bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini aldı.