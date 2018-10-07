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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.10.2018 - 15:59, Son Güncelleme:

Malatya'da 8 gollü müthiş maç!

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Malatya'da 8 gollü müthiş maç!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşması, 4-4 eşitlikle tamamlandı.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Eren Tozlu), Donald (Dk. 90 6 Ahmet Ildiz), Muniru (Dk. 46 Pereira), Guilherme, Aleksic, Adem Büyük, Boutaib
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya Erdal, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 56 Papp), Robinho, Emre Kılınç (Dk. 70 Torje), Muhammet Demir (Dk. 76 Kone)
Goller: Dk. 11 Mina, Dk. 67 Donald, Dk. 77 Adem Büyük, Dk. 80 Eren Tolzu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 17 Muhammet Demir, Dk. 21 ve 24 Robinho, Dk. 75 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Douglas (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Ziya Erdal, Dk. 90 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 72 Adem Büyük, Dk. 63 Sadık Çiftpınar, Dk. 80 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

MAÇIN GOL DAKİKALARI
11. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Guilherme, ceza sahasına ortasını yaptı. Kale sahası içinde Mina, savunmayla beraber topa yükseldi. Mina'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelerle buluştu: 1-0
17. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Savunmasının arkasına sarkan Muhammet Demir'in vuruşunda, Sadık Çiftpınar'a da çarpan top ağlara gitti:
1-1
21. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Douglas'ın sağ kanattan yaptığı ortada Robinho topla buluştu. Kale direğinin dibinden vuruşunu yapan Robinho, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2
24. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Douglas'ın orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Robinho, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3 
67. dakikada ev sahibi takım ikinci gölünü attı. Pereira'nın pasıyla ceza önünde topla buluşan Donald'ın sert vuruşunda, savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 2-3.
75. dakikada Demir Grup Sivasspor, farkı yeniden 2'ye çıkardı. Kale sahası içerisinde topla buluşan Hakan Arslan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 4-2 öne geçirdi.
77. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor 3. golünü buldu. Chebake'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Boutaib'in dokunduğu topu kale önünde Adem Büyük tamamlayarak farkı yeniden 1'e indirdi: 3-4.
80. dakikada ev sahibi takım maçta eşitliği sağladı. Pereira'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Guilherme, müsait durumdaki Eren Tozlu'yu gördü. Bu oyuncu, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-4.

Malatyada 8 gollü müthiş maç

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