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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
14.04.2018 - 18:22, Son Güncelleme:

Malatya kaptı, Alanyaspor kaçırmadı! 90-4 şoku...

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Malatya kaptı, Alanyaspor kaçırmadı! 90-4 şoku...

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç (xxx) - Pereira (xxx) (Dk. 71 Dening), Murat (xxx), Khalid (xxx), Azubuike (xxx) Sadık (xxx), Adem (xxx) (Dk. 80 Rahman), Cissokho (xxx), İssam (xxx), Aytaç (xx) (Dk. 63 Gilberto xx), Mina (xxx),
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xx) - Isaac (xx), Efecan (xx) (Dk. 83 Wanderson), Maniatis (xx) (Dk. 76 Cenk), Emre (xx), Mayele (x), Welinton (xx), Georgios (xx), Matos (xx) (Dk. 58 Mbilla xx), Antenor (xx), Lamine (x)
GOLLER: Dk. 77 Adem (Evkur Yeni Malatyaspor) - Dk. 90+4 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Azubuike, Aytaç, Mina (Evkur Yeni Malatyaspor) - Gassama, Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)

12'nci sağ kanattan topla ilerleyen Issam ceza sahası dışından kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda top farklı şekilde kalenin yanından auta çıktı.
38'inci dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Cissokho ceza sahası içine orta açtı. Arka direkte topa hareketlenen Adem'in kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıktı.
48'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pereira'nın gelişine sert vuruşunda top oyun alanının dışına çıktı.
50'nci dakikada Fernandes'in ceza sahası içine yaptığı ortasına arka direğe iyi yükselen Douglas'ın kafa vuruşunda top kalenin dibinden dışarı çıktı.
60'ıncı dakikada sol kanattan Aytaç'ın kullandığı serbest vuruşta ön direkte topa hareketlenen Pereira'nın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı.
66'ncı dakikada Kaleci Ertaç Özbir'in oyunu hızla başlatmak istediği pozsiyonda ceza sahası dışında topla buluşan Emre kaleye sert vurdu. Onun vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
71'nci dakikada sağ kanattan Pereira'nın içeriye açtığı ortaya iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda top üstten oyun alanının dışına çıktı.
77'nci dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Murat'ın, ceza sahası içerisine uzun gönderdiği ortasında topla buluşan Adem, kaleci Haydar'la karşı karşıya kaldı. Onun vuruşunda top meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-0.
90+4'üncü dakikada ceza sahası içerisinde gelişen atakta kaleci Ertaç'ın topu uzaklaştırmak istediği sırada iyi yükselen Welinton'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

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