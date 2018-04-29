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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.04.2018 - 15:39, Son Güncelleme:

Malatya-Akhisar maçında gol yok, puan var!

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Malatya-Akhisar maçında gol yok, puan var!

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.

STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Erdinç Sezertam (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle (xx) - Sadık (xx), Cissokho (xx), İssam (xx), Mina (xx), Pereira (xx) (Dk.78 Rahman x), Murat (xx), Azubuike (xx) (Dk.86 Barazite), Aytaç (xx), Khalid (xx) (Dk.68 Gilberto xx), Adem (xx)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih (xx) - Miguel (xx), Mustafa (xx), Nounkeu (xx), Kadir (xx), Aykut (x), Barbosa (xx) (Dk.82 Soner), Ömer (xx), Olcan (xx) (Dk.76 Larsson x), Muğdat (xx) (Dk.90 Hasan), Yevhen (xx)
GOL: Yok
SARI KARTLAR: Ömer (Teleset Mobilya Akhisarspor)

13'üncü dakikada sol tarafta topla buluşan Chebake ceza alanındaki Khalid'e gönderdi. Onun vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı.
19'uncı dakikada Boutaib'in pasıyla topla buluşan Pereira'nın ceza alanı dışı sağ çaprazdan sert şutu auta çıktı.
28'inci dakikada Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Pereira'nın vuruşu auta gitti.
34'üncü dakikada Cissokho'nun ortasında altı pasın önünde topla buluşan Aytaç'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Fatih kurtardı.
45'inci dakikada sağ tarafta Olcan'ın ceza alanına yaptığı ortasında topla buluşan Aykut'un vuruşuna Mustafa sol ayağıyla dokunarak kaleye doğru gönderdi. Kale çizgisinde bulunan Cissokho gole izin vermedi.
62'nci dakikada Seleznyov'un pasında ceza alanında topla buluşan Lopes'in ceza alanına girmeden yaptığı vuruş auta çıktı.
73'üncü dakikada sağ taraftan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Mina'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Fatih topu kornere çeldi.
77'inci dakikada sağ taraftan kullanılan Olcan'ın ortasına iyi yükselen Lopes'in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.
86'ncı dakikada hızlı gelişen Teleset Mobilya Akhisarspor atağında Muğdat pasında ceza alanı içinde topla buluşan Soner'in gelişine yaptığı vuruş auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.

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