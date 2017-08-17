Makedonya'da 'Topal'ladık

Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Vardar: 2- Fenerbahçe: 0

Stat: II. Filip Arena

Hakemler: Luca Banti, Matteo Passeri, Fabiano Preti (İtalya)

Vardar: Gacevski, Hambartsumyan, Grncarov, Novak, Demiri (Dk. 46 Brdarovski), Nikolov, Spirovski, Kojasevic (Dk. 67 Jigauri), Felipe, Blazevski (Dk. 85 Gligorov), Barseghyan

Fenerbahçe: Kameni, Şener Özbayraklı (Dk. 71 Chahechouhe), Mehmet Topal, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Dirar, De Souza, Ozan Tufan (Dk. 82 Isla), Valbuena, Alper Potuk, Ahmethan Köse (Dk. 64 Soldado)

Goller: Dk. 20 Barseghyan, Dk 90+2 Mehmet Topal (Kendi kalesine) (Vardar)

Kırmızı kartlar: Dk. 89 Grncarov (Vardar), Dk. 90+3 De Souza (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 87 Soldado (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

10 bin civarı taraftar

Karışılaşmayı yaklaşık 10 bin civarı taraftar takip etti. İki takım seyircisileri eşit sayıda triübünü doldururken Üsküp'te yaşayan çok sayıda Türk ve Arnavut karşılaşmada Fenerbahçe'yi desteklediler.

Kameni kalede

Aykut Kocaman'ın önceki gün basın toplantısında Volkan'ı koruyan sözlerinden sonra tecrübeli eldivenin forma giyeceği iddia edilmişti. Ancak Kocaman karşılaşma için belirlediği planları bozmadı ve kalede Kameni forma giydi.

Topal stopere

Fenerbahçe'de Kocaman'ın bir diğer sürprizi ise Neustadter'i kulübeye oturtup Mehmet Topal'ı stoperde oynatmasıydı. Orta alan ise Ozan ve Josef ikilisinden oluştu.Topqal maçın 20. dakikasında yenilen golde büyük bir hata yaptı ve takımı yenik duruma düştü.

Soldado kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferi İspanyol golcü Soldado ilk kez kadroya girdi. henüz hazır olmadığı için kulübede oturan İspanyol oyuncu kulübede görev bekledi.

Gol yolları genç Ahmethan'a emanet

Aykut Kocaman, forvet hattında ise genç oyuncu Ahmethan Köse'ye şans verdi.

Robin van Persie'nin sakat olduğu Fenerbahçe'de 20 yaşındaki Ahmethan, Vardar karşısında takımı adına gol aradı.

Sarı-lacivertli takımın Villarreal'den transfer ettiği İspanyol forvet Roberto Soldado ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe sahaya kalede Kameni, savunmada Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, orta sahada Dirar, Ozan Tufan, De Souza, Valbuena ve ileri uçta Alper Potuk ile Ahmethan Köse ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel ve Soldado'nun yanı sıra Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter, Oğuz Kağan Güçtekin ve Aatif Chahechouhe yedek kulübesinde şans bekleyen isimler oldu.

- Janevski ilk kez

Vardar, Fenerbahçe karşısına yeni teknik direktörü yönetiminde çıktı.

Makedonya temsilcisinde 2 gün önce teknik direktör Goce Sedloski'nin istifa etmesinin ardından, Fenerbahçe karşılaşmasında takımın başında Cedomir Janevski yer aldı.

- Fenerbahçe taraftarı Üsküp'te de yalnız bırakmadı

Makedonya deplasmanında Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı. 33 bin 460 seyirci kapasiteli II. Filip Arena'da sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan tribünün önemli bir bölümü doldu.

Ev sahibi Vardar'ın taraftarları da tribünlerin büyük bölümünü doldurarak, takımlarını maçın ilk dakikasından itibaren destekledi.



Öte yandan, karşılaşma öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Maçın başlamasından önce bir polis helikopteri stat üzerinde devriye uçuşu yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Şener Özbayraklı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan'ın çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Gacevski'de kaldı.

8. dakikada sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın yerden ortasında altıpasta Ahmethan Köse'den önce Vardar savunması topa müdahale ederek, tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Valbuena'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Şener Özbayraklı'nın şutunda, top üstten auta gitti.

20. dakikada Vardar, Barseghyan'ın golüyle öne geçti. Mehmet Topal'ın uzaklaştıramadığı topla sol çaprazda buluşan Barseghyan, Skrtel'i de geçerek topu Kameni'nin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0

28. dakikada, sağ çağrazda topla buluşan Dirar'ın şutunda, kaleci Gacevski son anda topu kornere çeldi.

34. dakikada Şener Özbayraklı'nın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Alper Potuk'un şutunda, kaleci Gacevski meşin yuvarlağı kornere attı.

41. dakikada De Souza'nın ceza sahası dışından çektiği şutta, top az farkla yandan dışarı çıktı.

Vardar, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

54. dakikada Valbuena'nın sol çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte topla buluşan Ahmethan Köse'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

75. dakikada Valbuena'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üstten az farkla auta gitti.

81. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Chahechouhe'nun ceza sahasına ortasında, Soldado'dan seken topu önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+2. dakikada Vardar farkı ikiye çıkardı. Vardar atağında ceza alanı içinde Mehmet Topal'ın kafayla kaleci Kameni'ye gönderdiği top, ileri çıkan Kamerunlu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu: 2-0

Fenerbahçe sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.