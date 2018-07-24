Makedonya'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi! En popüler iddaa...
5-0 kazandığı ilk TNS maçından sonra turu kaybetme tehlikesi yaşayan Shkendija, Torpedo Kutaisi engelini geçen FC Sheriff'i ağırlıyor. En popüler iddaa tercihine göz atalım...
Shkendija
- Makedonya temsilcisi Shkendija, ilk TNS maçını 5-0 kazandığında tur cepte deniyordu ama 35'inci dakikada 3-0 geri düşünce, turu da kaybetme tehlikesi yaşadılar.
- 8 yıllık Avrupa tecrübelerinde iç sahada 13 maça çıktılar, sadece 3 kere kaybettiler. (8 galibiyet - 2 beraberlik)
FC Sheriff
- Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda elenip Avrupa Ligi'ne giden FC Sheriff, 14 haftası geride kalan Moldova Ligi'nde, Milsami'nin 3 puan önünde zirvede yer alıyor.
- Ligdeki 14 maçın 9'unda gol yemediler ama bir önceki eleme turunda, Torpedo Kutaisi deplasmanında 2-1 kaybetmişlerdi. (rövanşı 3-0 kazanıp turladılar)
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