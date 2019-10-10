Makedonya'da Eljif Elmas şov!
EURO 2020 Elemeri E Grubu'nda Makedonya ile Slovenya kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Slovenya karşısında maça ilk 11'de başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 50. dakikasında ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Pandev'in asistinde Eljif Elmas topu ağlara gönderdi ve takımını Slovenya karşısında 1-0 öne geçirdi.
Fenerbahçe forması giyen Zajc ise Slovenya'da yedekler arasında maça başladı ve 65. dakikada oyuna dahil oldu.
Dakikalar 68'i gösterdiğinde Eljif Elmas takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.
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