Major ligler geri döndü, nefes kesen maçlarda iddaa'nın bankosu...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
20.10.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Major ligler geri döndü, nefes kesen maçlarda iddaa'nın bankosu...

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Major ligler geri döndü, nefes kesen maçlarda iddaa'nın bankosu...

Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya'da dev takımlar yeşil sahaya çıkıyor. Birbirinden çekişmeli ve nefes kesecek maçlarda öne çıkanlara ve iddaa oranlarına göz atalım...

Real Madrid - Levante

- Milli arada Galler forması giymeyen Gareth Bale, Levante maçında da dinlenebilir.

- Dani Carvajal riske edilmezse sağ bekte Nacho'yu görebiliriz.

- 1 numara için Courtois ön planda olsa da Keylor Navas'ın ilk 11'de başlaması şaşırtıcı olmaz.

En Çok Oynanan Bahis
  • 104Real Madrid -(2,00h) Levante
    3
    MS1
    1,80
    14528kez oynandı
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Wolfsburg - Bayern

- Son 2 lig maçını gol atamadan kaybeden, 3 maçtır kazanamayan Bayern'de Coman ve Tolisso dışında eksik yok.

- 'Robben, Müller, Ribery' destekli, Lewandowski önderliğinde hücum hattı Wolfsburg deplasmanında ne yapacak?

- Bruno Labbadia'nın Bayern'e karşı 'teknik direktör' olarak çıktığı 13 maçta 12 yenilgi aldığını hatırlatalım.

Almanya Bundesliga maçları, sezon boyunca CANLI yayınlarla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 111Wolfsburg - Bayern
    3
    2,5Üst
    1,35
    21654kez oynandı
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Manchester City - Burnley

- Kevin de Bruyne iyileşti, ilk 11'de olabilir.

- Eğer ilk 11 başlarsa Riyad Mahrez'i kenarda görmemiz şaşırtıcı olmaz.

- Fabian Delph vve İlkay Gündoğan'ın durumları maç saati netleşecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 114Manchester City -(2,00h) Burnley
    3
    MS1
    1,50
    8307kez oynandı
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PSG - Amiens

- Presnel Kimpembe cezalı, Dani Alves ve Kurzawa sakat.

- Sağ bekte Meunier, sol bekte ise Bernat oynamaya devam edecek.

- Thilo Kehrer'in stoperde Thiago Silva'ya partner olduğu ve Marquinhos'u orta sahaya kaydıran taktik, Lyon maçında tutmuştu, Amiens karşısında da Thomas Tuchel aynı düzene devam edebilir.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 119Paris St Germain -(2,00h) Amiens
    3
    MS1
    1,55
    18581kez oynandı
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İddaa Tahminleri - 20 Ekim 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 20 Ekim Cumartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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