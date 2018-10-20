Major ligler geri döndü, nefes kesen maçlarda iddaa'nın bankosu...
Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya'da dev takımlar yeşil sahaya çıkıyor. Birbirinden çekişmeli ve nefes kesecek maçlarda öne çıkanlara ve iddaa oranlarına göz atalım...
Real Madrid - Levante
- Milli arada Galler forması giymeyen Gareth Bale, Levante maçında da dinlenebilir.
- Dani Carvajal riske edilmezse sağ bekte Nacho'yu görebiliriz.
- 1 numara için Courtois ön planda olsa da Keylor Navas'ın ilk 11'de başlaması şaşırtıcı olmaz.
Wolfsburg - Bayern
- Son 2 lig maçını gol atamadan kaybeden, 3 maçtır kazanamayan Bayern'de Coman ve Tolisso dışında eksik yok.
- 'Robben, Müller, Ribery' destekli, Lewandowski önderliğinde hücum hattı Wolfsburg deplasmanında ne yapacak?
- Bruno Labbadia'nın Bayern'e karşı 'teknik direktör' olarak çıktığı 13 maçta 12 yenilgi aldığını hatırlatalım.
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Manchester City - Burnley
- Kevin de Bruyne iyileşti, ilk 11'de olabilir.
- Eğer ilk 11 başlarsa Riyad Mahrez'i kenarda görmemiz şaşırtıcı olmaz.
- Fabian Delph vve İlkay Gündoğan'ın durumları maç saati netleşecek.
PSG - Amiens
- Presnel Kimpembe cezalı, Dani Alves ve Kurzawa sakat.
- Sağ bekte Meunier, sol bekte ise Bernat oynamaya devam edecek.
- Thilo Kehrer'in stoperde Thiago Silva'ya partner olduğu ve Marquinhos'u orta sahaya kaydıran taktik, Lyon maçında tutmuştu, Amiens karşısında da Thomas Tuchel aynı düzene devam edebilir.
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