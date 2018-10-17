Major Futbol Ligi maçları CANLI! Önce oyna, sonra izle...

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Wayne Rooney önderliğindeki DC United, Toronto'yu ağırlıyor. Seattle Sounders ise Orlando deplasmanında... İşte detaylar...
DC United - Toronto FC
- DC United, milli takıma katılan olan Junior Moreno ve Ulises Segura ile diz ameliyatı geçiren Oniel Fisher'dan faydalanamayacak.
- Wayne Rooney'nin (9 gol - 6 asist) hücum önderliği yaptığı takımda tanıdık başka bir isim daha var.
- Almanya'da, Bundesliga 1 & 2'de, 175'ten fazla maça çıkmış Macar Zoltan Stieber'den bahsediyoruz. (5 gol - 6 asist)
Orlando City - Seattle Sounders
- Orlando City'de orta sahadan Yoshi Yotun, savunmadan ise Mohamed El-Munir ve Amro Tarek milli takımlarındaydı.
- Seattle Sounders cephesine baktığımızda ön libero Gustav Svensson'un İsveç, bu sezon 20 gole katkı veren (10 gol - 10 asist) Nico Lodeiro'nun ise Uruguay ile maçlara çıktığı için Orlando City maç kadrosunda yer almadıklarını görüyoruz.
- Son 12 lig maçını kazanamayan Orlando City, Seattle ile oynadığı 3 maçtan da galibiyet çıkartamamıştı.
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