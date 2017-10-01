Maicon'un uğuru Muslera'dan

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesi Türk Telekom Stadı'nda Kosovalı şarkıcı Asya Gashi'den "Riya-Muchas Gracias"ı çaldıran ve kendisine uğurlu geldiğini söyleyen Fernando Muslera, şarkıyı arkadaşlarına da sevdirdi.

Muslera, Galatasaray'a geldiği günden bu yana aralarından su sızmayan Maicon'a da şarkıyı öğretti. Sarı Kırmızılılar'ın Karabükspor mücadelesi öncesinde bu kez Brezilyalı savunmacı görevlilerden Muchas Gracias'ın çalınmasını istedi. TT Stadı'nda hem maç öncesi hem de devre arasında çalınan şarkı Maicon'a uğur getirdi. Tecrübeli futbolcu Karabükspor karşısında attığı iki golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

Galatasaray’ın Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, başarılı grafiğini golle de süslemeye devam ediyor. Bu sezon 5 şut ile Süper Lig’de en fazla isabetli şutu bulunan savunmacı olan Maicon, 3 gole ulaşmayı bildi.