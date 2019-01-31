Maicon'dan akılları karıştıran paylaşım!
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyorken, defansa takviye olarak Christian Luyindama'yı transfer etmek istiyor.
Bu transferin gerçekleşmesi için yabancı sınırlaması için Maicon'u elden çıkarmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da Brezilyalı futbolcudan kafaları karıştıran bir paylaşım geldi.
Tecrübeli oyuncu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa: 'İyiliği için Tanrı'ya sonsuz şükürler. Sevginiz sonsuza dek sürecek' notunu yazdı.
Bu paylaşım takımda kalıyor ya da ayrılıyor gibi iki farklı şeklinde yorumlandı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle