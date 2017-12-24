« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Maicon: 'İmparator' geri döndü

Maicon: 'İmparator' geri döndü

Göztepe karşısında frikikten attığı golle skoru 3-1'e getiren ve bu sezon 5'inci golünü atan Maicon, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

DHA
SON GÜNCELLEME

Attığı frikik golüyle ilgili açıklamalarda bulunan Maicon, "En son attığım frikik golünü geçen sezon Sao Paulo’da oynarken Atletico Mineiro’ya atmıştım. Bugün topun başına inanılmaz güvenli geldim. Zaten hafta boyu da çalışmıştım. Tanrı’ya şükürler olsun güzel de vurdum. Takımımıza bu şekilde yardım ettiğim için mutluyum” dedi.

Golden sonraki sevinciyle ilgili de konuşan Brezilyalı oyuncu, "O, anlık bir gol sevinciydi. Kardeşim kaza yapmıştı o yüzden duygusal bir reaksiyondu. Fatih Hoca’nın bizle yaptığı devre arası konuşması, bizi motive etmesi ve verdiği taktiklerle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü” diye konuştu Devre arasında Fatih Terim'in kendilerini motive ettiğini belirten Maicon, "Fatih hocanın bize yaptığı devre arası konuşması, bize söyledikleri, bizi motive etmesiyle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü. Hepimiz gördük, 'İmparator' geri döndü. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Umuyorum ki İmparator ile beraber bu şampiyonluğa ulaşacağız” şeklinde konuştu.

GalatasarayGöztepe

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ