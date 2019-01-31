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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
31.01.2019 - 23:19, Son Güncelleme:

Maicon için teklifler bekleniyor

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Maicon için teklifler bekleniyor

Transferlerle birlikte 15 yabancısı olan Galatasaray, Maicon'u liste dışında bırakarak transfer tekliflerini beklemeye başladı.

Galatasaray'ın Christian Luyindama transferiyle, Maicon'un akıbeti tartışılır olmuştu. Japonya'dan gelen bir teklifin olumsuz sonuçlanmasıyla şu anda başka seçenekleri değerlendiren Sambacı, Brezilya veya Çin takımlarından gelecek tekliflere göre gönderilecek.

Luyindama'nın gelişi ile sözleşmesi askıya alınacak olan Maicon, artık bu 2 ülkeden gelen transfer tekliflerini değerlendirecek.

Brezilya'da transfer sezonu 3 Nisan'da, Çin'de ise 28 Şubat'ta kapanacak.

TEKLİF VAR

Çin’den bir takımın yıllık 2.5 milyon Euro önerdiği Brezilyalı stoper, 3 milyon Euro istedi. 30 yaşındaki Sambacı futbolcunun Çin’e  transferinin gerçekleşmemesi halinde sözleşmesi askıya alınacak. G.Saray’ın geçen sezon bonuslar hariç 7 milyon Euro’ya satın aldığı Maicon, sarı kırmızılılarda çıktığı 57 resmi maçta 6 gol attı. Sezon başında da Al Hilal, Maicon’a talip olmuş, kulüpler anlaşma sağlamasına rağmen Suudi Arabistan ekibi gereken evrakları yetiştiremeyince transferi gerçekleştirememişti.

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