Maicon için teklifler bekleniyor
Transferlerle birlikte 15 yabancısı olan Galatasaray, Maicon'u liste dışında bırakarak transfer tekliflerini beklemeye başladı.
Galatasaray'ın Christian Luyindama transferiyle, Maicon'un akıbeti tartışılır olmuştu. Japonya'dan gelen bir teklifin olumsuz sonuçlanmasıyla şu anda başka seçenekleri değerlendiren Sambacı, Brezilya veya Çin takımlarından gelecek tekliflere göre gönderilecek.
Luyindama'nın gelişi ile sözleşmesi askıya alınacak olan Maicon, artık bu 2 ülkeden gelen transfer tekliflerini değerlendirecek.
Brezilya'da transfer sezonu 3 Nisan'da, Çin'de ise 28 Şubat'ta kapanacak.
TEKLİF VAR
Çin’den bir takımın yıllık 2.5 milyon Euro önerdiği Brezilyalı stoper, 3 milyon Euro istedi. 30 yaşındaki Sambacı futbolcunun Çin’e transferinin gerçekleşmemesi halinde sözleşmesi askıya alınacak. G.Saray’ın geçen sezon bonuslar hariç 7 milyon Euro’ya satın aldığı Maicon, sarı kırmızılılarda çıktığı 57 resmi maçta 6 gol attı. Sezon başında da Al Hilal, Maicon’a talip olmuş, kulüpler anlaşma sağlamasına rağmen Suudi Arabistan ekibi gereken evrakları yetiştiremeyince transferi gerçekleştirememişti.
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