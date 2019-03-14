Maicon için işler yolunda gitmiyor
Ara transferde Galatasaray’dan Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına kiralanan Maicon, yeni formasıyla sadece 2 maça çıkabildi.
Biri ligde, diğeri de Asya Şampiyonlar Ligi elemesinde olmak üzere 2 karşılaşmada 180 dakika sahada kalan Brezilyalı stoper, daha sonraki 3 lig maçı, 2 de Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kadroya giremedi.
Maicon’ın sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtiliyor.
Arap kulübü, Sambacı’yı 1.5 sezonluğuna kiralamak için Galatasaray’a 1.7 milyon Euro ödedi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle