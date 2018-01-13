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Maicon için her seçenek masada

Antalyaspor Yönetimi’ne, “Trabzonspor’a gitmek istiyorum” mesajı yollayan Brezilyalı futbolcu için Bordo-Mavililer sınırları zorluyor. Takas, oyuncu artı para ve satın alma opsiyonlu kiralama gibi birçok seçenek masada.

Hürriyet Haber
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Karadeniz ekibinde ilk transfer olması planlanan Maicon cephesinde flaş gelişmeler yaşanıyor... Bunun sebebi Rıza Çalımbay’ın istekleri üzerine başlayan girişimlerin ardından Brezilyalı futbolcunun da, Antalyaspor Yönetimi’ne mesaj göndermesi ve “Trabzonspor’a gitmek istiyorum. Kolaylık sağlayın” ifadelerini kullanması. Bu doğrultuda iki taraf arasında her türlü seçeneğin masada olduğu belirtildi.

Bekleyiş sürüyor
Trabzonspor satın alma opsiyonlu kiralama formülünü öncelikli seçenek olarak tutuyor. Ancak takas ve oyuncu artı para gibi formüller de devrede. Bu noktada Bordo-Mavililer, Antalyaspor yönetiminden en geç gelecek hafta ortasına kadar yanıt bekliyor. Tabi ki Maicon da tarafların bir an önce uzlaşma sağlamasını. (Fanatik)

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