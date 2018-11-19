Maicon: 'Eşimle ilgili haberler maalesef doğru'
Geçen sezon Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olan Maicon, bu sezon eski günlerini aratırken, bunun nedeninin eşi Ursula Roque ile ayrılığı olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili Maicon'dan açıklama geldi. Brezilyalı oyuncu olayı doğruladı.
Galatasaray'ın Brezilyalısı Maicon zor günler geçiriyor. Galatasaray taraftarının da çok sevdiği Maicon'un eşi Ursula Roque, 2 ay önce İstanbul'u terketti. Eşi ile çocuklarından ayrı kalmak Brezilyalı yıldızı olumsuz etkilerken, Terim ve arkadaşları, toparlanmasına yardımcı olmaya çalışıyor.
Maicon da konuya dair şu açıklamada bulundu:
”Eşim ile ilgili çıkan haberler maalesef doğru ama daha fazla yorum yapmayacağım. Çünkü ilişki kutsaldır. Benim şuan için düşündüğüm tek konu Galatasaray ile kazanmak istediğim başarılar. Tanrıya dua ediyorum. Güzel mesajlarınız için teşekkür ederim güzel insanlar.”
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle