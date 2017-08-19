Maicon: Bülent Korkmaz'ın formasının ağırlığını taşımaya çalışacağım

Galatasaray'da yıldız savunmacı Maicon, maç sonunda açıklama yaptı. Brezilyalı stoper, Bülent Korkmaz'ın formasının ağırlığını taşıyacağının da sözünü verdi.

Maicon şu ifadeleri kullandı:

Çok önemli bir 3 puan aldık deplasmanda. Takıma gol atarak yardımcı olmak sizi iyi hissettiriyor. Gol atarak takıma katkıda bulunduğum için de çok mutluyum.

Serdar değil sadece tüm takım arakadaşlarımı kutlamak istiyorum. Defasif olarak tüm takıma ihtiyaç var. Savunmada elbette vermememiz gereken pozisyonlar verdik ama takım olarak elimizden geleni yaptık.

FERNANDAO ÇOK YARDIMCI OLUYOR

Fernandaao çok iyi bir oyuncu, defansın önümde öyle bir oyuncunun olması stoper olarak bizi rahatlatıyor. Bülent Korkmaz'ın formasını giyiyorum, nasıl bir efsane olduğunu biliyorum bana anlattılar, inşallah bu formanın ağırlığını taşırım.

MARIANO: GARRY İLE İYİ ANLAŞIYORUZ

Mariano ise maç sonunda ,"Bütün takımımı tebrik edityorum hak etiğimiz bir 3 puan aldık. Garry ile oyunumuz dille çok alakalı, o da Portekizce konuşuyor ve bana çok yardımcı oluyor." ,ifadelerini kullandı.