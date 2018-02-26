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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Mahmutyazıcıoğlu: ''Fenerbahçe maçı ile silkelendik..."
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Futbol
26.02.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

Mahmutyazıcıoğlu: ''Fenerbahçe maçı ile silkelendik..."

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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 geriden gelerek 3-1 ile mağlup etmesi tüm camiada büyük bir coşku yarattı.

Dün gecenin en dikkat çekici noktası ise tüm spor kamuoyunun Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi yenerken ortaya koyduğu oyunun karşılığını aldığı ve kazanmayı sonuna kadar hak ettiği şeklindeydi.

Beşiktaş yönetimi de alınan galibiyet sonrası bir hayli mutluydu. Siyah Beyazlıların son iki yılda yıldızı yükselen yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fenerbahçe derbisi sonrası Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

''20'NCİ DAKİKADAN SONRA SAHALARINA ÇÖKTÜK 3 TANE YİYİP GİTMELERİ MUCİZE''

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bayern Münih maçından alınan farklı mağlubiyetin, Fenerbahçe maçına olumsuz yansıyacağını bekleyenlerin boşuna heveslendiğini söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, ''Bayern Münih maçında yenildikten sonra dağılmamızı bekleyenler, Fenerbahçe'ye de yenilmemizi bekleyenler vardı. Ama boşuna heveslendiler. Çıktık ve muhteşem bir oyunla müthiş bir galibiyet aldık. 20.dakikadan sonra resmen sahlarına çöktük ve sahayı dar ettik. Bana göre Fenerbahçe'nin 3 tane yiyip gitmesi bir mucize, çok daha fazla atmalıydık, 3'te kaldık, sağlık olsun bu da yeter'' diye konuştu.

''HERKES TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMININ BEŞİKTAŞ OLDUĞUNU GÖRDÜ''

Başarılı yönetici galibiyet için hiç tereddütleri olmadığını dile getirirken'' İnanın bu maça ait en ufak bir tereddütümüz yoktu. Galip geleceğimize son derece emindik. Takımımızla her gün beraberdik. Başkanımız ve biz yöneticiler her gün Ümraniye'deydik. Futbolcularımız maça çok güzel motive olmuşlardı. Hatta maçtan bir gün önce 'bir an önce maç gelsin, çıkacağız yeneceğiz' diye çok motive konuşuyorlardı. Hatta ben Oğuzhan'ın bile aşırı motivasyondan dolayı hasta olduğunu düşünüyorum. Çünkü en çok oynamak isteyen futbolculardan biri de Oğuzhan'dı. Müthiş bir motivasyona sahiptik. Ve dün akşam bir kez daha herkes Türkiye'nin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu gördü. Şimdi önemli olan önümüzdeki maçları da kazanıp 3.kez şampiyon olmak'' ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE MAÇI İLE SİLKELENDİK VE ÖZÜMÜZE DÖNDÜK''

Fenerbahçe maçı ile özüne döndüklerini aktaran Şafak Mahmutyzıcıoğlu '' Bu maçta puan kaybetmemizi bekleyenler vardı ama biz tam tersi Fenerbahçe maçını büyük bir fırsat maçı olarak görüyorduk. Bu sene çok anlamsız bizim de beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık ama Fenerbahçe maçı bu anlamda silkelendiğimiz ve özümüze döndüğümüz bir maç oldu. Artık tamamen lige konsantre durumdayız.'' dedi.

''DÜNKÜ GALİBİYETİMİZİ PERŞEMBE AKŞAMI PERÇİNLEYECEĞİZ''

Fenerbahçe ile Perşembe akşamı oynayacakları kupa maçına da değinen Mahmutyazıcıoğlu, ''Perşembe akşamı oynayacağımız maç dünkü galibiyetimizi perçinleyeceğimiz bir maç olacak. Yine galip geleceğimize yürekten inanıyorum .Seyircimiz dün harikaydı ,takımımız dün muhteşemdi. Perşembe akşamı ikisi birlik oluğunda 3-1'lik galibiyeti perçinleyen bir maç olacaktır. Seyircimiz ve takımımız bu derece bütünleştiği sürece o statta kolay kolay yenilmeyiz'' şeklinde oldukça iddialı konuştu.

''QUARESMA, QUARESMA GİBİ OYNADI''

Quaresma'nın attığı trivela golünü sadece kendilerinin değil tüm dünyanın hayranlıkla izlediğine değinen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ''Quaresma dün sadece bizi değil tüm futbolseverleri mest etti .Biz zaten kulüp olarak onunla ilgili geçen hafta 'ayağının dışı canımızın içi' twitini atmıştık ve oyuncumuza sahip çıkmıştı. Bu maçta da attığı goller bizi mest etti. Attığı gol Avrupa'da ve dünyada geniş yankı uyandırdı. Haber bültenlerinde, sitelerde ve twitter'da defalarca gösterliyor. Quaresma, Quaresma gibi oynadı dersem en uygun cümle olur diye düşünüyorum'' dedi.

''MAÇIN GİZLİ KAHRAMANI NEGREDO''

Maçın kahramanları arasında Medel ve Vida'nın yanı sıra Negredo'ya ayrı bir parantez açan genç yönetici ''Oyuncularımızın hepsi iyiydi. Birini diğerinden ayırmak pek doğru olmasa da Medel ve Vida öne çıkan isimlerdi ama ben Negredo'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Benim için maçın gizli kahramanıydı. Harika oynadı ve Quaresma ile maçı koparan isim oldu 2. ve 3. goldeki asisti akıl dolu ve çok güzeldi. Biz onu gol atsın diye aldık ama o sürekli asist yapıyor. Olsun bu şekilde takıma katkı yapması da çok önemli. Bir de seri goller atmaya başlarsa kimse tutamaz Negredo'yu'' diye konuştu.




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