Mahmuti ilk sınavına Ataman karşısında çıkacak! Potada haftanın programı...

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Banvit-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)
15.15 TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor (TOFAŞ)
17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece (BJK Akatlar)
20.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş (Cebeci)
14 Ocak Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Şahinbey)
15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket (Sakarya)
17.00 Muratbey Uşak-Trabzonspor (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
19.30 Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Sinan Erdem)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Bornova Beckerspor-Abdullah Gül Üniversitesi (Bornova Atatürk)
14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Beşiktaş-Çukurova Basketbol (BJK Akatlar)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-BOTAŞ (Caferağa)
14 Ocak Pazar:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Edip Buran)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ (Antakya)
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bugün:
15.30 Ankara DSİ-Sigortam.net Bakırköy Basket (Ankara)
16.00 OGM Ormanspor-Karesispor (M. Sait Zarifoğlu)
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Gazanfer Bilge)
15.00 Petkim Spor-Bursaspor Durmazlar (ENKA)
16.30 Yalova Group Belediye-Akhisar Belediyespor (Yalova 90. Yıl)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Selçuklu Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
17.00 Düzce Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 Afyon Belediyespor-Antalyaspor (Afyonkarahisar Atatürk)
14 Ocak Pazar:
13.00 Bandırma Kırmızı-Türk Telekom (Banvit Kara Ali Acar)