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Mahmuti ilk sınavına Ataman karşısında çıkacak! Potada haftanın programı...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta müsabakalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14., Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta maçlarıyla ikinci devreler başlayacak.

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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Banvit-Pınar Karşıyaka (Banvit Kara Ali Acar)

15.15 TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor (TOFAŞ)

17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece (BJK Akatlar)

20.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş (Cebeci)

14 Ocak Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Şahinbey)

15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket (Sakarya)

17.00 Muratbey Uşak-Trabzonspor (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

19.30 Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank (Sinan Erdem) 

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

 Yarın:

13.00 Bornova Beckerspor-Abdullah Gül Üniversitesi (Bornova Atatürk)

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Beşiktaş-Çukurova Basketbol (BJK Akatlar)

16.00 İstanbul Üniversitesi-Canik Belediyespor (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-BOTAŞ (Caferağa)

14 Ocak Pazar:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Edip Buran)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ (Antakya)

 

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

15.30 Ankara DSİ-Sigortam.net Bakırköy Basket (Ankara)

16.00 OGM Ormanspor-Karesispor (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Gazanfer Bilge)

15.00 Petkim Spor-Bursaspor Durmazlar (ENKA)

16.30 Yalova Group Belediye-Akhisar Belediyespor (Yalova 90. Yıl)

17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Selçuklu Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 Düzce Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Afyon Belediyespor-Antalyaspor (Afyonkarahisar Atatürk)

14 Ocak Pazar:

13.00 Bandırma Kırmızı-Türk Telekom (Banvit Kara Ali Acar)

Haftanın Programı

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