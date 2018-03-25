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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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25.03.2018 - 16:07, Son Güncelleme:

Mahmuti: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu!

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Mahmuti: Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Trabzonspor'u 84-78 mağlup eden Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Oktay Mahmuti, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Oktay Mahmuti, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İki takımı da tebrik ediyorum. Trabzonspor şut yüzdesi yüksek, her alanda tehlikeli olabilen bir takım. İlk çeyrekte çok fazla top kaybı yaptık ve bu da hızlı hücum olarak geri döndü. Bu durum bütün yarıda devam etti. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu." diye konuştu.
Mahmuti, maçı izleyen taraftarların da galibiyette önemli payının olduğunu anlatarak, "Bu seyirci olmasaydı belki bu maç böyle bitmeyecekti. Onların katkısı çok önemliydi." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmada 12 sayı kaydeden Galatasaray Odeabank'ın oyuncusu Göksenin Köksal da play-off sınırında olan iki takım için önemi yüksek bir karşılaşmayı kazandıklarını belirtti.

- Bulkaz: "Çok basit hatalarla kaybettik"

Trabzonspor Başantrenörü Ozan Bulkaz ise seyir zevki yüksek bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Çok basit hatalarla kaybettik. Maçı tekrar izleyerek eksiklerimizi göreceğiz. İyi top oynuyoruz, son maça kadar play-off'u kovalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul'a kazanmak için geldiklerini aktaran Trabzonspor'un basketbolcusu Sarunas Vasiliauskas da istedikleri gibi bir oyun ortaya koyamadıklarını kaydetti. 

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