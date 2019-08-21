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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.08.2019 - 23:24, Son Güncelleme:

Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'tan şampiyonluk açıklaması

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Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'tan şampiyonluk açıklaması

Medipol Başakşehir'in sözleşmelerini uzattığı futbolculardan kaptan Mahmut Tekdemir ve kaleci Mert Günok, en büyük hedeflerinin şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan isimlerden Mahmut Tekdemir, şampiyonluk hayalini dile getirdi. 
Genç yaşta bu kulübe dahil olduğunu aktaran Mahmut, "Yaklaşık 13 sene oldu. 13 senede hem ben hem de kulüp inanılmaz yükselişler gördük. Üstüne koyarak geldik. Bu kulüp beni bir yerlere getirdi. Son 5 yılımda inanılmaz şeyler yaşadım. Seviye atladım diyebilirim. Şampiyonlukların kıyısından döndük. Buradaki ilk hedefim, şampiyonluk yaşamak. Ben de o şampiyonluğu yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı. 
Milli takımda da uzun yıllar görev almak istediğini aktaran tecrübeli futbolcu, "Orada iyi başladık ve iyi gidiyor. Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı umuyorum." diye konuştu. 



Mert: "Uzun süre kulübümüze hizmet etmek istiyorum" 

Kaleci Mert Günok, yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu teklifi kabul etmem kolay oldu. Başarıları beraber yaşayabilmemiz adına benim için de yeni bir başlangıç. Uzun süre kulübümüze hizmet etmek istiyorum." şeklinde konuştu. 
Her sezon üzerine koyarak ilerlemenin en büyük hedefi olduğunu dile getiren Mert, şunları söyledi: 

"Kulüp olarak en büyük hedefimiz, geçtiğimiz sezon yakalayamadığımız şampiyonluğu elde etmek. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. 100 yıllık camialara karşı yeni bir kulüp olarak görülebiliriz. Ancak sergilenen performans, ne kadar doğru işler yaptığınızın göstergesi. Bu kulübün Türkiye'de artık bir şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Bizler de bu hedef doğrultusunda umarım en kısa sürede başarıya ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

Medipol Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in sözleşmesi 2023-2024, Mert Günok'un kontratı da 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmıştı. 

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