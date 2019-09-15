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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.09.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Mahmut Recevik: "Galatasaray’ın olduğu yerde adalet vardır"

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Mahmut Recevik: "Galatasaray’ın olduğu yerde adalet vardır"

1905 Galatasaray Kültür Sanat Spor Derneği, kulübün Kalamış Tesislerin’de kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Yeni üyelerin beratlarının da verildiği kahvaltıya 1905 Galatasaray Kültür Sanat Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Cansever ve Metin Karakaya ile dernek üyeleri katıldı.

Organizasyonda üyelere üzerinde teknik direktör Fatih Terim’in fotoğrafının da olduğu ’Adalet yoksa Galatasaray var’ yazılı tişörtler dağıtıldı.

Vahap Tanrıverdi, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün dernek olarak kenetlenip, Galatasaray’ın şer odaklarına karşı olan gücünü göstermek adına burada toplandık. Görünen şu ki; bu yıl bütün Galatasaray yekvücut, tek ve diri olacağız. Bütün şer odaklarını yıkıp, mayısı göğüsleyeceğiz ve şampiyon olacağız. Rakip takımın bayrağını şuradan görebiliyorum. Yıl sonunda da inşallah hiçbir yerde görmeyeceğiz. O bayrak hiçbir yere çıkmayacak, hiçbir binaya, sokağa asılmayacak. Çok güzel transferler oldu. Kısa bir adaptasyon sürecinden sonra Şampiyonlar Ligi’nde de birkaç maçta başarılı olursak sonuçlar çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Yönetici Mahmut Recevik ise Galatasaray’ın çok iyiye gittiğini belirterek, "Her şey Galatasaray için. Kimse merak etmesin" dedi.

’Adalet yoksa Galatasaray var’ yazılı tişörtlerle ilgili olarak Recevik, "Anlamı var. Galatasaray’ın olduğu yerde adalet vardır. Galatasaray’ın olduğu yerde umut vardır zaten" açıklamasında bulundu. ’Adaletsizlik olduğunu düşünüyor musunuz?’sorusuna ise Mahmut Recevik, "Evet, artık onu hepimiz biliyoruz, burada söylememize gerek yok. Neyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz" yanıtını verdi.

Ömer Cansever de Galatasaraylılığın ayrıcalık olduğunu vurgulayıp, "O ayrıcalık için hep beraber kenetlenmemiz lazım. Çünkü bir sürü zorluğu iç içe yaşıyoruz. En çok da bizler yaşıyoruz. Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Mahmut Recevik: Galatasaray’ın olduğu yerde adalet vardır

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