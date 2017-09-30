Mahkeme ifade vermeye çağırdı

İSPANYOL haber ajansı Europa Press’in Madrid Adalet Yüksek Mahkemesi kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, 2011 ve 2012 yıllarında vergi kaçırdığı iddiasıyla Madrid İl Savcılığı Mali Suçlar Dairesince iki ayrı mali konuda suçlanan Mourinho’nun, 3 Kasım’da ifade vermek üzere Madrid’in Pozuelo de Alarcon ilçesindeki mahkemeye çağrıldığı belirtildi.

Real Madrid’e geldikten sonra imaj haklarıyla ilgili elde ettiği gelirin vergisini İspanyol maliyesine bildirmemekle suçlanan Mourinho’nun, 2011’de 1 milyon 611 bin 537 euro, 2012’de 1 milyon 693 bin 133 euro vergi kaçırdığı iddia ediliyor.

54 yaşındaki Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Haziran 2016’dan bu yana İngiltere’nin Manchester United takımını çalıştırıyor.

RONALDO KABUL ETMİŞTİ

Mourinho’ya benzer bir şekilde, 2011-2014 yıllarında imaj haklarıyla bağlantılı İspanyol maliyesinden 14.7 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Real Madridli futbolcu Cristiano Ronaldo, geçen 31 Temmuz’da Pozuelo de Alarcon Mahkemesinin hakimine ifade vermiş ve hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.