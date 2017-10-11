TOFAŞ Basketbol Takımı’nda Başantrenör Orhun Ene, Almanya’da 83-73 kaybettikleri Ratiopharm Ulm maçının ardından düzenlenen basın toplantısında mental ve fiziksel bazı açıkları kapatmaları için çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Sözlerine yaptıkları ev sahipliğinden dolayı Alman kulübüne ve organizasyonuna teşekkür ederek başlayan deneyimli çalıştırıcı, Eurocup için yeni bir takım olduklarına vurgu yaparak, “Bazı oyuncularımızın Eurocup tecrübesi olsa bile organizasyon olarak yeniyiz. 3 yıl sonra ilk defa Avrupa kupası maçı oynadık. Bu seviyede basketbol için hangi sahada olduğun değil, tamamen tecrübeye bakar. Son çeyreğe kadar iyi oynadık. İlk yarı büyük efor sarf ettik. Ama son çeyrek çok kötü oynadık. Hücumda ve savunmada Ulm takımının bize karşı agresif olmasına izin verdik ve maçı bıraktık” dedi.

Karşılaşmanın son periyodunda ilk 3 çeyrekte olduğu gibi kolay basketler bulamadıklarını vurgulayan Ene, “Son çeyrekte yaptığımız hataları kabul edemem. Bunları düzeltmek için çalışacağız. Fiziksel ve mental olarak çok mücadele ettik ama maçın sonunda Ulm gibi tecrübeli bir takımla oynuyorsanız oyundan düşmemeniz gerekiyor. Onları tebrik ediyorum. Sonuçta biz yeni oluşan bir takımız, aramıza yeni katılan oyuncularımız var. Basketbol organizasyonumuzu daha yukarı çekmek için çalışacağız. Bazen bazı şeyler sezon içerisinde çalışarak gelişir. Ayrıca hem Eurocup hem Türkiye ligini oynaması zor. Çünkü Türkiye ligi çok zorlu ve güçlü bir lig. Mental ve fiziksel bazı açıklarımızı kapatmamız gerekiyor. Bu maçı unutup, önümüze bakmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

RAYMAR MORGAN: KATKI VERMEYE ÇALIŞTIM

Eski takımı Ratiopharm Ulm’e karşı oynadığı maçta Alman seyircilerden büyük ilgi gören TOFAŞ’ın ABD’li oyuncusu Raymar Morgan, daha iyi yerlere gelmek istediğini söyledi. Ulm’un son çeyrekte kendilerinden daha fazla efor sarf ettiğini ifade eden Morgan, “Oyunumuzu oynamaya çalıştık ama devam edemedik. Kendim adıma konuşmak gerekirse çok top kaybı yapsam da takıma katkı sağlamaya çalıştım. Maçtan sonra videoları izleyip, yaptığım hataları görerek daha iyi hale gelmek istiyorum. Eski takımıma karşı oynadım, bu nedenle benim için çok duygusal bir maçtı ama kazanmak istedim. Şimdi önümüzde bir Türkiye ligi maçı var. Ona konsantre olmuş durumdayız. Bursa’da oynayacağımız maçta Ulm’e karşı rövanşı almak istiyoruz” dedi.

PIERRIA HENRY: MOMENTUMU KAYBETTİK

Ratiopharm Ulm karşısında maç boyunca inişli çıkışlı oynadıklarını belirten Pierria Henry ise şu ifadeleri kullandı; “Oyun planına sağdık kalarak takım olarak mücadele etmeye çalıştık. Ritmimizi bulduğumuz zamanlar oldu. Sıcak eli bulduğumuzda beslemeye devam ettik. Ancak maçın sonunda momentumu onlara verdik.”

Ratiopharm Ulm maçının ardından bugün TSİ 15.10’da Stuttgart’tan havalanacak uçakla Türkiye’ye dönecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 14 Ekim Cumartesi günü Muratbey Uşak ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.