Magic Johnson görüşme talep etti! LeBron'un yanına...
Magic Johnson’ın 2019’da Los Angeles Lakers’a bir süperstar daha getirmek istediği biliniyor. Ünlü yönetici bu hedefle belirlediği iki isimden randevu almak için çalışmaya başlamış bile.
Los Angeles Lakers yönetiminin patronu Magic Johnson, 2019 yazında da L.A. ekibine yeni bir yıldız kazandırmaya kararlı.
ESPN‘den Brian Windhorst’a göre Magic, Kawhi Leonard ve Kevin Durant’in Melekler Şehri’nde LeBron James’e katılmaları için bir görüşme isteyecek.
Medya devinin LA radyosunda konuşan Windhorst’a göre bu görüşmeler iki isimden birinin ikna edilmesi için yapılacak.
Hem Kawhi hem de Durant’in bir süredir LeBron’un yanına katılmaya sıcak bakmadığı konuşuluyor.
Leonard’ın serbest kalması halinde memleketi olan L.A.’den bir takıma sıcak bakması kesin gözükürken, Durant’in önceliğinin para olduğu bizzat yaptığı açıklamalardan biliniyor.
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