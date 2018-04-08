Madrid'in Türk hakemi Cüneyt Çakır!
Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilenen Mundo Deportivo'da Cüneyt Çakır'la ilgili bir makale yayınlandı.
İspanya'da yayınlanan ve Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo gazetesinde, Cüneyt Çakır'la ilgili çarpıcı bir makale yer aldı.
Gazetenin yazarlarından Luis Racionero, "Madrid'in Türk hakemi" başlıklı yazısında, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın Real Madrid'i her seferinde kurtardığını dile getirdi.
"2013'te, Real Madrid tam Manchester United'a elenmek üzereyken devreye girdi ve turun seyrini değiştirdi. Aynısını geçtiğimiz hafta Juventus maçında da yaptı ve Dybala'yı oyundan atarak turu Real Madrid tarafına geçirdi." ifadelerini kullandı.
Real Madrid'e elendikleri senenin sonunda emekli olan Alex Ferguson'ın sonunu da Cüneyt Çakır'ın getirdiğini savunan Racionero; "Ferguson'u ortadan kaldıran Türk'ün adı neydi? - Çakır!" yazması dikkat çekti.
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