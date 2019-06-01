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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: AP
01.06.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Madrid'deki Devler Ligi finali öncesi olay! Yaralılar var...

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Madrid'deki Devler Ligi finali öncesi olay! Yaralılar var...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ve Tottenham takımları arasında bugün oynanacak final maçı öncesinde Madrid kentinde çıkan olaylarda 5 İngiliz taraftar gözaltına alındı.

İspanyol polisi tarafından yapılan açıklamada, final maçı için Madrid'e gelen İngiliz taraftarlardan beşinin kentin farklı yerlerinde çıkardığı şiddet olaylarından dolayı gözaltına alındığı bildirildi. Taraftarların kamu düzenini bozmak ve polise karşı koymakla suçlandıkları belirtildi.

Çıkan olaylarda biri polis, bazı yaralıların da olduğu kaydedildi.

Öte yandan final maçı için Madrid kent merkezinde kurulan etkinlik alanlarında toplanan taraftarlardan en az 25'inin sıcak hava ve alkol kullanımından dolayı fenalık geçirdiği ve sağlık görevlilerinin müdahale ettiği açıklandı. İngiliz taraftarlardan 4'ünün hastanede olduğu bilgisi paylaşıldı.

Final maçı için çoğu biletsiz 70 bin kadar İngilizin Madrid'e gelmesi bekleniyor.

Başkent Madrid'de polis, jandarma ve özel güvenlik görevlilerinden oluşan toplam 4 bin 700 kişilik bir ekip güvenliği sağlamak için çalışıyor.

Metropolitano Stadı'nda Liverpool ve Tottenham takımları arasında oynanacak final maçı TSİ 22.00'de başlayacak. 

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Madriddeki Devler Ligi finali öncesi olay Yaralılar var...

Liverpool, Şampiyonlar Ligi finaline böyle geldi...

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