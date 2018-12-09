Madrid'de zafer River Plate'nin
Nefes kesen Copa Libertadores finalinde şampiyon, uzatmalar sonucunda 3-1 kazanan River Plate oldu.
Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Libertadores Kupası, Arjantin'in iki ezeli rakibini finalde bir kez daha karşı karşıya getirdi. River Plate ve Boca Juniors arasındaki final rövanş mücadelesinden zaferle çıkan taraf River Plate oldu.
2-2 biten ilk ayak maçının ardından normal süresi 1-1 sonuçlanan karşılaşma uzatmalara gitti. Boca Juniors 44. dakikada Dario Benedetto'nun golüyle 1-0 öne geçerken River Plate 68. dakikada Lucas Pratto'nun skoruyla eşitliği sağladı. Boca'da Wilmar Barrios 92. dakikada çift sarıdan kırmızı gördü. Bu dakikadan sonra kırmızı-beyazlı ekip dizginleri eline aldı ve 109. dakikada Juan Quintero'nun golüyle öne geçti. 120+1'de Martinez sonucu belirledi.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Karşılaşma öncesi Madrid'de dört bin polis devriye gezdi. Santiago Bernabeu Stadı'nda ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Olaylar sebebiyle Buenos Aires'te oynananmayan karşılaşma İspanya'ya alınmıştı.
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