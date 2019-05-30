Madrid'de Åžampiyonlar Ligi finali fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±

Atletico Madrid KulÃ¼bÃ¼ne ait Wanda Metropolitana StadÄ±'nda oynanacak final maÃ§Ä± Ã¶ncesinde otel odasÄ± ve gÃ¼nlÃ¼k kiralÄ±k ev fiyatlarÄ±nda rekor artÄ±ÅŸ dikkati Ã§ekti. Madrid Otelciler DerneÄŸinin verilerine gÃ¶re kentteki otellerin doluluk oranÄ± yÃ¼zde 90 olurken, Airbnb gibi turistik amaÃ§lÄ± gÃ¼nlÃ¼k ev kiralama hizmeti veren internet sitelerinde bu oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 65 olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

Ã–zellikle stadyuma yakÄ±n oturan Ã§ok sayÄ±da Madridli final maÃ§Ä±nÄ± fÄ±rsata dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rerek, bir odasÄ±nÄ± veya evini gÃ¼nlÃ¼k kiraya Ã§Ä±kardÄ±. Ä°nternetteki ilanlarda, bir evde tek odada gecelik konaklama fiyatÄ±nÄ±n kiÅŸi baÅŸÄ± 500 avro olduÄŸu, aylÄ±k kirasÄ± bin 200 avro civarÄ±nda olan bir evin ise maÃ§ dolayÄ±sÄ±yla gÃ¼nlÃ¼k 4 bin 600 avroya kiralÄ±k verilmesi dikkati Ã§ekti.

Ã–te yandan final maÃ§Ä± dolayÄ±sÄ±yla yaklaÅŸÄ±k 70 bin kadar Ä°ngiliz taraftarÄ±nÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren Madrid'e gelmesi bekleniyor. Final maÃ§Ä±na ev sahipliÄŸi yapmanÄ±n Madrid kentine saÄŸlayacaÄŸÄ± ekonomik katkÄ±nÄ±n ise 100 milyon avrodan fazla olacaÄŸÄ± iddia ediliyor.Â

Bu arada karaborsada karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n bilet fiyatlarÄ±nÄ±n 10 bin avroya kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.Â

DiÄŸer yandan Madrid kent merkezi Åžampiyonlar Ligi final maÃ§Ä± etkinliklikleri iÃ§in hazÄ±rlandÄ±. Mayor MeydanÄ± ve Sol MeydanÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere kent merkezindeki Ã¶nemli noktalara Åžampiyonlar Ligi ile ilgili figÃ¼rler konuldu. Mayor MeydanÄ±'ndaki Turizm KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ne konulan Åžampiyonlar Ligi kupasÄ± da halkÄ±n ziyaretine aÃ§Ä±ldÄ±.Â

Final maÃ§Ä± dolayÄ±sÄ±yla Madrid kentinde ulusal, yerel ve Ã¶zel polisin yanÄ± sÄ±ra jandarmanÄ±n da olduÄŸu binden fazla gÃ¼venlik gÃ¶revlisi gÃ¶rev yapacak.

Liverpool unutulmaz bir maÃ§Ä±n ardÄ±ndan Barcelona'yÄ± yenerek final biletini almÄ±ÅŸtÄ±...

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