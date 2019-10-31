Madrid'de rehabilitasyon!
Ligde hayal kırıklığı yaratan bir performans gösteren Galatasaray’da sürpriz bir karara imza atıldı. Yeniden çıkışa geçmek adına kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim, Madrid programında olağanüstü bir uygulamaya gitti.
Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray takımı, Gaziantep deplasmanı öncesinde İspanya’dan İstanbul’a hemen dönmeyecek. Sarı kırmızılı takım, İspanyol devi ile 6 Kasım’da oynayacağı karşılaşmanın ardından Madrid’de kalacak.
Cuma yolculuk, cumartesi maç
Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 4 maçı için 5 Kasım tarihinde İspanya’ya gidecek olan Galatasaray kafilesi, 8 Kasım’a kadar Madrid’de kalacak. Sarı kırmızılı takım, maçın ardından ertesi gün Real Madrid’in dünyaca ünlü tesislerinde antrenman yapacak. Süper Lig’in 11. haftasındaki Gaziantep maçının hazırlıklarına İspanyol ekibinin tesislerinden başlayacak olan Galatasaray, 8 Kasım Cuma günü İspanya’dan direk olarak özel uçakla Gaziantep’e geçecek. Sarı kırmızılılar, 8 Kasım Cuma günü son antrenmanını Antep’te gerçekleştirdikten sonra, 9 Kasım Cumartesi günü Süper Lig’deki kritik deplasmanı oynadıktan sonra İstanbul’a dönecek.
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