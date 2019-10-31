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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Madrid'de rehabilitasyon!

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Madrid'de rehabilitasyon!

Ligde hayal kırıklığı yaratan bir performans gösteren Galatasaray’da sürpriz bir karara imza atıldı. Yeniden çıkışa geçmek adına kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim, Madrid programında olağanüstü bir uygulamaya gitti.

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray takımı, Gaziantep deplasmanı öncesinde İspanya’dan İstanbul’a hemen dönmeyecek. Sarı kırmızılı takım, İspanyol devi ile 6 Kasım’da oynayacağı karşılaşmanın ardından Madrid’de kalacak.

Cuma yolculuk, cumartesi maç

Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 4 maçı için 5 Kasım tarihinde İspanya’ya gidecek olan Galatasaray kafilesi, 8 Kasım’a kadar Madrid’de kalacak. Sarı kırmızılı takım, maçın ardından ertesi gün Real Madrid’in dünyaca ünlü tesislerinde antrenman yapacak. Süper Lig’in 11. haftasındaki Gaziantep maçının hazırlıklarına İspanyol  ekibinin tesislerinden başlayacak olan Galatasaray, 8 Kasım Cuma günü İspanya’dan direk olarak özel uçakla Gaziantep’e geçecek. Sarı kırmızılılar, 8 Kasım Cuma günü son antrenmanını Antep’te gerçekleştirdikten sonra, 9 Kasım Cumartesi günü Süper Lig’deki kritik deplasmanı oynadıktan sonra İstanbul’a dönecek.

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