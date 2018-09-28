Madrid'de derbi ateşi! Öne çıkan iddaa tercihi...
Real Madrid ile Atletico Madrid, Santiago Bernabau'da kozlarını paylaşacak. Takımlardan son gelişmelere ve öne çıkan iddaa tercihine göz atalım...
- Son 2 lig maçını kaçıran sağ bek Daniel Carvajal'ın belirsizliği, Madrid derbi öncesi de sürüyor.
- Isco kesin olarak yok, hafta arasında oynanan Sevilla maçında sakatlanan Marcelo'nun durumu da maç saati netleşecek.
- Atletico Madrid ile oynadıkları son 10 resmi maçın sadece 2'sini kazanabildiler. (5 beraberlik)
Atletico Madrid
- Hafif sakatlığı bulunan Jose Gimenez'in derbiye yetişeceği açıklandı.
- Sol bekte Diego Simeone'nin tercihinin Filipe Luis değil Lucas Hernandez olması bekleniyor.
- Real'in sahasında oynadıkları son 6 derbiden sadece 1 galibiyet çıkartabildiler. (3 beraberlik)
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