Madrid Derbisi'ne "Canlı Bahis" oyna! Öne çıkan iddaa tercihi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMadrid Derbisi'ne "Canlı Bahis" oyna! Öne çıkan iddaa tercihi...
GeriFutbol Madrid Derbisi'ne "Canlı Bahis" oyna! Öne çıkan iddaa tercihi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
28.09.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Madrid Derbisi'ne "Canlı Bahis" oyna! Öne çıkan iddaa tercihi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Madrid Derbisi'ne "Canlı Bahis" oyna! Öne çıkan iddaa tercihi...

İspanya La Liga’da haftanın sonucu en fazla merak edilen maçında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano’da Real Madrid’i konuk ederken, Canlı Bahis heyecanını da her zaman olduğu gibi yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID

La Liga’da 2 maçlık aranın ardından Mallorca deplasmanında Diego Costa ve genç yıldızı Joao Felix’in golleriyle kazanan Atletico Madrid, zirveyle arasınında çok açılmasına izin vermedi.

Bu sezon ligde oynadıkları 6 maçın 4’ünde gol yemediler. Yeni stadyumları Wanda Metropolitano’da oynadıkları 23 La Liga maçının sadece birinde sahadan yenilgiyle ayrıldılar.

Bu maçtan sonra Devler Ligi’nde Lokomotiv Moskova deplasmanına çıkacak olan Atletico Madrid’de Alvaro Morata (cezalı) dışında eksik yok.

Ligde haftaya zirvede giren Real Madrid, son olarak Osasuna’yı evinde 2-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Savunmasını ilk haftalara göre düzelten Real Madrid, Osasuna karşısında rakibine kaleyi bulan şut üretme imkanı vermedi. Savunmadan Mendy sakat, Marcelo’nun durumu ise şüpheli.

Bu haftaya kadar La Liga’da maç başına 16 şut üreten Real Madrid, şu anda bu alanda ligin en iyisi.

Geçtiğimiz yaz iki takım arasında oynanan hazırlık maçında 10 gol çıkarken, Atletico Madrid 7-3 kazanmıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 4’ünde her iki ekip de en azından bir gol atmayı başardı.

- Real Madrid, Atletico Madrid ile oynadığı son 20 resmi maçın sadece 4’ünü kazanabildi.

- Bu sezon Atletico Madrid’in ligde oynadığı 6 maçın 5’i 2.5 ALT bitti.

Madrid Derbisine Canlı Bahis oyna Öne çıkan iddaa tercihi...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Atletico Madrid’in 3 puanı alması yönünde...

- Karşılaşmayı kuponlarına ekleyen üyelerin %19’a yakını ev sahibi ekipten yana. Ancak diğer tahminler birbirine son derece yakın seyrediyor.

- Gol bahislerinde de yine birbirine yakın oranlar söz konusu...

- Karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyelerinin %10’u maçın karşılıklı gollerle biteceğini düşünürken %8’lik kısım ise 2.5 gol üzerinde karar kılmış.

MURAT FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMUNA BAKMADAN GEÇMEYİN!

Real 6 hafta sonunda zirvede yer alsa da memnuniyetsizlik hala sürüyor. Pochettino başta olmak üzere yeni teknik adam isimleri tartışılıyor Zidane yerine. Daha ilginci ise Zidane’nın daha önceki başarılı dönemindeki kadrosunun zaten hazır ve formda olmasını belirtip, başarısını küçümser hale gelen bir ortam yaratılmış durumda.

Atletico da iyi gitmiyor. Celta’yı evinde yenemedi, öncesinde Sociedad’a kaybetti. Hafta içi ise ligin yenisi Mallorca’yı 2-0 yendi ama Morata’yı kırmızı kartla kaybetti.

Madrid derbisi takımların sancılı dönemine denk gelmiş gibi gözüküyor. Haftaya da Şampiyonlar Ligi var.

2,3 gol oynamak mantıklı.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

İki takım arasında oynanan 2014 ŞL Finali'nde kazanan Real Madrid olmuştu! Hatırlayalım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Luiz Gustavo depremi! Ayrılık...
Madrid Derbisi'ne "Canlı Bahis" oyna! Öne çıkan iddaa tercihi...
İsmail Ertekin: "Hedefimiz 5’te 5 yapıp koltuğu korumak"
Ezeli Rekabet! Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte derbinin istatistikleri