Madrid derbisinde gülen yok! Ne Real, ne Atletico...
Real Madrid ile Atletico Madrid, İspanya La Liga’nın 31. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ronaldo’nun golüne Griezmann karşılık verirken derbide gülen olmadı.
Real Madrid’de Modric, Casemiro, Isco, Benzema gibi isimler maça yedek kulübesinde başladı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken 53’te Ronaldo soldan gelen ortaya harika bir tek vuruşla Oblak’ı avladı.57’de ise Griezmann attığı golle oyuna dengeyi getirdi.
Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Ronaldo, Juventus maçı düşünülerek 64’te yerini Benzema’ya bıraktı. Geri kalan sürede gol olmazken Atletico 68, Real 64 puana yükseldi. (Ajansspor)
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