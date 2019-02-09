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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
09.02.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

"Madrid Derbisi" iddaa'da TEK MAÇ! Oynanması gereken bahis ise...

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"Madrid Derbisi" iddaa'da TEK MAÇ! Oynanması gereken bahis ise...

Atletico Madrid ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek olan "Madrid Derbisi", TEK MAÇ olarak iddaa bültenindeki yerini aldı. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

Atletico Madrid

- Stoper Stefan Savic, orta sahadan Koke ve forvet Diego Costa'nın sakatlıkları sürüyor.

- Real Madrid altyapısında yetişen ama imza töreninde Atletico Madrid formalı fotoğraflarını gördüğümüz Alvaro Morata'nın, Griezmann ile hücumun en ilerisinde yer alması bekleniyor.

- Atletico Madrid, ev sahibi olduğu son 9 derbinin sadece 1'ini kaybetti. (4 galibiyet - 4 beraberlik)

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 120Atletico Madrid - Real Madrid
    1
    2,5Üst
    1,80
    8006kez oynandı
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Real Madrid

- Orta sahada görev yapan Marcos Llorente ve Isco sakat.

- Kral Kupası'nda Barcelona'ya karşı iyi bir performans ortaya koydular, ligde de son 4 maçta fireleri yok!

- Son 9 derbide yalnızca 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldılar. (2 galibiyet - 6 beraberlik)

"Madrid DerbisiCANLI yayınla Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!

A.Madrid-R.Madrid TEK MAÇ iddaa tahminleri - 9 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 9 Şubat Cumartesi iddaa programında yer alan "A.Madrid-R.Madrid" maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "A.Madrid-R.Madridy" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
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