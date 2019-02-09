"Madrid Derbisi" iddaa'da TEK MAÇ! Oynanması gereken bahis ise...
Atletico Madrid ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek olan "Madrid Derbisi", TEK MAÇ olarak iddaa bültenindeki yerini aldı. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Stoper Stefan Savic, orta sahadan Koke ve forvet Diego Costa'nın sakatlıkları sürüyor.
- Real Madrid altyapısında yetişen ama imza töreninde Atletico Madrid formalı fotoğraflarını gördüğümüz Alvaro Morata'nın, Griezmann ile hücumun en ilerisinde yer alması bekleniyor.
- Atletico Madrid, ev sahibi olduğu son 9 derbinin sadece 1'ini kaybetti. (4 galibiyet - 4 beraberlik)
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Real Madrid
- Orta sahada görev yapan Marcos Llorente ve Isco sakat.
- Kral Kupası'nda Barcelona'ya karşı iyi bir performans ortaya koydular, ligde de son 4 maçta fireleri yok!
- Son 9 derbide yalnızca 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldılar. (2 galibiyet - 6 beraberlik)
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