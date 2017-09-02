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Madonna’dan büyük fedakarlık

Amerikanlı dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, üvey oğlu David Banda için Portekiz'e taşındı!

Hürriyet Haber
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Dünya starı Madonna, 11 yaşındaki oğlu David Banda için Portekiz’in başkenti Lizbon’dan 9 milyon Dolar’a ev kaldı. Amerikalı şarkıcının, New York’tan 3 bin 300 mil uzaklıkta bu şehre taşınmasının nedeni ise üvey oğlu Banda’nın Benfica alt yapısında forma giyecek olması…

Haziran ayının sonunda yıllığı 30 bin Pound olan Fransız eğitimi veren liseye kaydettiren ünlü isim, Eylül ayının başında ise Portekiz’e yerleşti. Madonna oğlu, David Banda’yı 2006 yılında Afrika ülkesi Malawi’den evlatlık almıştı. (Sözcü)

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