Maddi imkansızlıklardan dolayı maça çıkmadı

Van Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular ve hakemler bir süre sahada rakiplerinin gelmesini beklerken, maç saatine kadar Kayseri ekibinin gelmemesi üzerine hakemler, TFF gözlemcisi ile yapılan istişarenin ardından sahadan ayrıldı.

Van Büyükşehir Belediyespor futbolcuları ise maç eksiğini kapatmak için stadyumda antrenman yaptı.

Yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Çalım, maçın oynanmamasının kendilerine zarar verdiğini ve üzücü bir olay olduğunu söyledi.

Çalım, şöyle konuştu:

"Tabii ki bu maçın oynanmasını istiyorduk. Bu durum bizim için bir dezavantaj oldu. Maalesef rakip takım gelmedi. Gerçekten çok üzgünüz."

Erciyesspor'un maddi imkansızlıklardan dolayı gelemediğini anlatan Çalım, "Kayseri Erciyesspor gibi bir takımın bu liglere katılmaması üzücüdür. Böyle bir durum bu haftaya mı has diğer haftalarda da yaşabnacak mı bilmiyoruz. Bizim için üzücü oldu, diyecek bir şeyim yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Biz yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Erciyesspor yöneticileri ile görüşemediklerini söyleyen Çalım şunları kaydetti:

"Ben aldığım duyumdan sonra telefonla başkanlarını aradım cevap alamadım. Buraya gelemeyeceklerini öğrendik. Dediğim gibi üzücü bir olay."