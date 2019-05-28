Madalyonun öteki yüzü
Ersun Yanal, F.Bahçe'deki performansıyla birçok istatistikte ilk sıralarda yer aldı.
Cocu ve Koeman’ın görev yaptığı ilk 15 haftada maç başı 0.9 puan alabilen Kanarya, Yanal’la 1.68’e ulaştı. Kadıköy’de hiç yenilmeyen F.Bahçe, büyük maçları da kaybetmedi.
GERİDE bıraktığımız 2018-19 sezonunda en büyük hayal kırıklığı yaratan takım Fenerbahçe olurken, 16. haftada göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal, umut veren bir grafik çizdi. Yanal göreve geldiğinde ligde 14 puanla 17. sırada yer alan Fenerbahçe’nin averajı eksi 8 (14’e 22), maç başı puan ortalaması ise 0.93’tü. Yanal’lı F.Bahçe 19 karşılaşmada 32 puan toplarken, puan ortalaması 1.68’e yükseldi. Süper Lig’de ikinci yarının puan sıralamasında da F.Bahçe, 30 puanla 5. sırada yer aldı. Sarı lacivertli takım ayrıca Yanal geldikten sonra iç sahada 12 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Yanal’lı Fenerbahçe, Kadıköy’deki karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Sarı lacivertliler ayrıca Yanal yönetiminde diğer büyük takımlara karşı oynadığı 3 maçı da kaybetmedi (Beşiktaş 3-3, Galatasaray 1-1, Trabzon 1-1)
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