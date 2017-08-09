MADALYASINI ÇOCUĞA VERDİ

Manchester United'ın Süper Kupa'da Real Madrid'e 2-1 kaybetmesinin ardından Mourinho'dan ilginç bir hareket geldi. Kırmızı Şeytanlar'ın hocası Mourinho, madalya töreninin ardından tribünlere doğru hareketlendi.

Tribündeki bir kişiyi göstererek ilerleyen Mourinho, küçük bir çocuğa madalyasını verdi.

Daha önce madalyalara önem vermediğini belirten Mou, bir açıklamasında 'Bazen kazandığımda bile madalyayı almıyorum. Bir de kaybettiğimde ne yaptığımı düşünün. Benim için madalya evimin bir köşesine gidecek bir şey. Fakat madalyayı alan çocuk için bu saklacağı ve hatırlayacağı bir şey.' dedi.