Madalya avcÄ±sÄ± Mete Gazoz
TÃ¼rkiye'nin gelecek vadeden sporcularÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen 19 yaÅŸÄ±ndaki milli okÃ§u Mete Gazoz, uluslararasÄ± ÅŸampiyonalarda kazandÄ±ÄŸÄ± madalyalarla adÄ±ndan sÃ¶z ettiriyor.Â
Son olarak Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de dÃ¼zenlenen DÃ¼nya KupasÄ± 4. ayak yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda erkekler klasik yayda altÄ±n madalya alan Mete Gazoz, TÃ¼rkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.
DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±, DÃ¼nya KupasÄ± ve Avrupa ÅžampiyonasÄ± gibi bÃ¼yÃ¼k organizasyonlarda kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren Mete, kazandÄ±ÄŸÄ± madalyalarla 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ± Ã¶ncesi umut veriyor.
Tokyo 2020'de TÃ¼rkiye'ye oyunlarda okÃ§uluk branÅŸÄ±nda ilk madalyasÄ±nÄ± kazandÄ±rmayÄ± hedefleyen Mete, 2013'ten bu yana uluslararasÄ± arenada yarÄ±ÅŸÄ±yor.Â
Erkekler klasik yayda mÃ¼cadele eden milli okÃ§u, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± organizasyonlarda bu gÃ¼ne kadar 23 madalya kazanma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. TÃ¼rkiye'yi yarÄ±ÅŸmalarda baÅŸarÄ±yla temsil eden Mete, genÃ§ yaÅŸÄ±na raÄŸmen 9 altÄ±n, 8 gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve 6 bronz madalya elde etti.
Milli okÃ§u, 23 madalyanÄ±n 9'unu 2018'deki turnuvalarda aldÄ±. Bu ay boynuna 4'Ã¼ altÄ±n 5 madalya takan Mete, dÃ¼nya klasmanÄ±nda 7. basamaÄŸa tÄ±rmandÄ±.
23 MADALYANIN 4'Ãœ DÃœNYA ÅžAMPÄ°YONALARINDA
Mete Gazoz, uluslararasÄ± organizasyonlarda kazandÄ±ÄŸÄ± madalyalarÄ±n 4'Ã¼ne dÃ¼nya ÅŸampiyonalarÄ±nda ulaÅŸtÄ±. GenÃ§ yÄ±ldÄ±z, bu madalyalarÄ±n 3'Ã¼nÃ¼ takÄ±m, birini ise bireysel mÃ¼sabakalarda elde etti.
Mete, Ã‡in'in Wuxi kentinde 2013'te dÃ¼zenlenen DÃ¼nya GenÃ§ler ÅžampiyonasÄ±'nda yÄ±ldÄ±zlar klasik yay erkek takÄ±mÄ± ile gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazanarak uluslararasÄ± arenada ilk bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±sÄ±na imza attÄ±.
DÃ¼nya ÅŸampiyonalarÄ±ndaki bireysel madalyasÄ±nÄ± bu yÄ±l ABD'nin Yankton kentinde genÃ§lerde ikinci olarak alan Mete, ayrÄ±ca bu yaÅŸ grubunda 2016 ve 2017 yÄ±llarÄ±nda da kÃ¼rsÃ¼ye Ã§Ä±kma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi.
Arjantin'in Rosario kentinde geÃ§en yÄ±l karÄ±ÅŸÄ±k takÄ±m yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda bronz madalyaya ulaÅŸan Mete, 2016'da ise Ankara'da erkek takÄ±m mÃ¼sabakalarÄ±nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazandÄ±.
EN BÃœYÃœK BAÅžARISINI BERLÄ°N'DE YAKALADI
BabasÄ± eski milli okÃ§u olan Mete Gazoz, kariyerindeki en bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± ise bu yÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Almanya'nÄ±n baÅŸkenti Berlin'de geÃ§en hafta yapÄ±lan DÃ¼nya KupasÄ± 4. ayak yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda erkekler klasik yay finalinde GÃ¼ney Koreli Lee Woo Seok ile karÅŸÄ±laÅŸan Mete, gÃ¼Ã§lÃ¼ rakibini 6-5 yenerek kariyerinde bu organizasyondaki ilk altÄ±n madalyasÄ±na uzandÄ±.
19 yaÅŸÄ±ndaki milli okÃ§u, Berlin'de ayrÄ±ca Yasemin Ecem AnagÃ¶z ile klasik yay karÄ±ÅŸÄ±k takÄ±m mÃ¼sabakalarÄ±nda bronz madalya aldÄ±.
GenÃ§ sporcu, bu yÄ±l Antalya ve Ã‡in'in Åžanghay kentinde yapÄ±lan DÃ¼nya KupasÄ± ayaklarÄ±nda da karÄ±ÅŸÄ±k takÄ±m yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda partneriyle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k kÃ¼rsÃ¼sÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.
DÃ¼nya KupasÄ±'ndaki tÃ¼m madalyalarÄ±nÄ± bu yÄ±l kazanan Mete, organizasyondaki performansÄ±yla adÄ±ndan sÄ±kÃ§a sÃ¶z ettirdi.
YUNANÄ°STAN'DA ÃœÃ‡LEME YAPTI
Milli okÃ§u, DÃ¼nya KupasÄ± 4. ayak yarÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¶ncesi katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Avrupa GenÃ§ler ÅžampiyonasÄ±'nda Ã¼Ã§ kategoride de altÄ±n madalyaya uzanarak Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±.
Yunanistan'Ä±n Patras kentinde dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonada Mete, bireysel, karÄ±ÅŸÄ±k ve erkek takÄ±m kategorilerinde altÄ±n madalyayÄ± boynuna takarak Ã¼Ã§leme yaptÄ±.
GENÃ‡ YAÅžINDA AVRUPA ÅžAMPÄ°YONASI'NDA FÄ°NALE KALDI
Milli okÃ§u Mete Gazoz, genÃ§ yaÅŸÄ±na raÄŸmen Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda bÃ¼yÃ¼klerde finale kalarak dikkatleri Ã§ekti.
Ä°ngiltere'nin Nottingham kentinde 2016'da gerÃ§ekleÅŸtirilen organizasyonu ikinci sÄ±rada tamamlayan Mete, ÅŸampiyona Ã¶ncesi yapÄ±lan Avrupa kÄ±tasÄ± elemeleri sonucu 2016 Rio OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lma hakkÄ± kazandÄ±.
Mete, Akdeniz OyunlarÄ±, GenÃ§ler Avrupa KupasÄ± ve Avrupa Grand Prix mÃ¼sabakalarÄ± gibi Ã¶nemli organizasyonlarda da TÃ¼rkiye'yi baÅŸarÄ±yla temsil ederek kÃ¼rsÃ¼de yer aldÄ±.
Mete Gazoz'un 2013'ten bu yana uluslararasÄ± organizasyonlarda aldÄ±ÄŸÄ± madalyalar ÅŸunlar:
DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±
GÃ¼mÃ¼ÅŸ: Yankton 2018 - GenÃ§ler bireysel
Bronz: Rosario 2017 - GenÃ§ler karÄ±ÅŸÄ±k takÄ±m
GÃ¼mÃ¼ÅŸ: Ankara 2016 - GenÃ§ler erkek takÄ±m
GÃ¼mÃ¼ÅŸ: Wuxi 2013 - YÄ±ldÄ±zlar erkek takÄ±m
DÃ¼nya KupasÄ±
AltÄ±n: Berlin 2018 - Bireysel
Bronz: Berlin 2018 - KarÄ±ÅŸÄ±k takÄ±m
Bronz: Antalya 2018 - KarÄ±ÅŸÄ±k takÄ±m
GÃ¼mÃ¼ÅŸ: Åžanghay 2018 - KarÄ±ÅŸÄ±k takÄ±m
Avrupa ÅžampiyonasÄ±
AltÄ±n: Patras 2018 - GenÃ§ler bireysel
AltÄ±n: Patras 2018 - GenÃ§ler karÄ±ÅŸÄ±k takÄ±m
AltÄ±n: Patras 2018 - GenÃ§ler erkek takÄ±m
GÃ¼mÃ¼ÅŸ: Nottingham 2016 - Bireysel
DiÄŸer organizasyonlarÂ
Akdeniz OyunlarÄ±:
AltÄ±n: Tarragona 2018 - Bireysel
GenÃ§ler Avrupa KupasÄ±:
AltÄ±n: Porec 2017 - Bireysel
Bronz: Porec 2017 - Erkek takÄ±m
AltÄ±n: Marathon 2017 - Bireysel
AltÄ±n: Marathon 2017 - Erkek takÄ±m
Bronz: Marathon 2017 - KarÄ±ÅŸÄ±k takÄ±m
GÃ¼mÃ¼ÅŸ: Klagenfurt 2015 - Bireysel
Avrupa Grand Prix:
GÃ¼mÃ¼ÅŸ: Sofya 2016 - Bireysel
2016 Rio OlimpiyatlarÄ± Avrupa KÄ±ta Elemeleri: (Nottingham 2016)
AltÄ±n: Bireysel
Veronica's KupasÄ±: (Kamnik 2017)
GÃ¼mÃ¼ÅŸ: Erkek takÄ±m
Bronz: KarÄ±ÅŸÄ±k takÄ±m
HEDEF OLÄ°MPÄ°YAT ÅžAMPÄ°YONLUÄžU
Mete Gazoz, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, eski milli sporcu olan babasÄ± Metin Gazoz'un sayesinde 3 yaÅŸÄ±nda okÃ§uluÄŸa baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
Bu baÅŸarÄ±lara ulaÅŸmak iÃ§in Ã§ok yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mete, her gÃ¼n ortalama 500 ok attÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
TÃ¼rkiye'yi 2016 Rio OlimpiyatlarÄ±'nda temsil eden 19 yaÅŸÄ±ndaki milli okÃ§u, 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nda ise kÃ¼rsÃ¼nÃ¼n zirvesinde yer almak istediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Mete Gazoz, Ã¶ncelikli hedefinin Hollanda'da dÃ¼zenlenecek 2019 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ± olduÄŸunu belirterek, "Burada altÄ±n madalya kazanarak dÃ¼nya ÅŸampiyonu unvanÄ±yla 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na katÄ±lmayÄ± amaÃ§lÄ±yorum. TÃ¼rkiye'nin okÃ§ulukta henÃ¼z olimpiyat madalyasÄ± yok. Tokyo 2020'de ÅŸampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.
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